Jociene Carla Bianchini Ferreira Pedrini foi selecionada para participar de uma missão acadêmica internacional na China entre os dias 10 e 23 de julho

publicado em 30/06/2026

Jociene Carla Bianchini Ferreira Pedrini é professora e pesquisadora na UFMT Foto: Arquivo Pessoal

Da redaçãoA jornalista votuporanguense Jociene Carla Bianchini Ferreira Pedrini recebeu um pedido de congratulação na Câmara da cidade. Isso se deve por ela ter sido selecionada para participar de uma missão acadêmica internacional na China entre os dias 10 e 23 de julho de 2026, integrando um grupo de pesquisadores brasileiros que desenvolverá atividades na Shanghai University.O autor da medida, o vereador Osmair Ferrari (PL), destaca no texto apresentado que a professora e jornalista possui mais de duas décadas dedicadas ao ensino e à pesquisa, exercendo atualmente suas atividades junto à Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e que “que a participação de uma profissional nascida em Votuporanga em uma iniciativa acadêmica de alcance internacional enaltece o nome do Município, demonstrando a capacidade e o potencial dos profissionais votuporanguenses de se destacarem em ambientes de excelência acadêmica e científica.”Natural de Votuporanga, Jociene construiu uma trajetória profissional marcada pela atuação no jornalismo, na comunicação institucional e na educação superior. Com mais de duas décadas dedicadas ao ensino e à pesquisa, atualmente é professora da Universidade Federal de Mato Grosso, onde também atua na gestão da comunicação institucional, além de desenvolver pesquisas nas áreas de comunicação, educação, tecnologia e políticas públicas.A seleção para a missão acadêmica representa um reconhecimento à sua trajetória profissional e científica. De acordo com o Centro Chinês da UFMT, a participação da docente integra um programa voltado ao fortalecimento do intercâmbio acadêmico e cultural entre universidades brasileiras e chinesas, promovendo novas oportunidades de cooperação em áreas relacionadas à educação, pesquisa, inovação e desenvolvimento humano.Durante a permanência em território chinês, Jociene participará de atividades promovidas pela Shanghai University, instituição reconhecida internacionalmente por sua excelência acadêmica e pela ampla atuação em programas de cooperação global. A programação inclui visitas técnicas, intercâmbio com pesquisadores, debates sobre internacionalização do ensino superior e contato com iniciativas voltadas ao desenvolvimento científico e tecnológico.A expectativa da universidade é que a experiência contribua para a construção de novas parcerias institucionais e para o fortalecimento das relações acadêmicas entre os dois países. Além disso, os conhecimentos adquiridos durante a missão deverão ser compartilhados posteriormente com estudantes, pesquisadores e a comunidade universitária brasileira.