Iniciativa veio da Saev e da Prefeitura com o objetivo de recompensar o descarte consciente de lixo e entulho e a denúncia de crimes

publicado em 30/06/2026

Programa Moeda Verde Digital fornecerá cupons para sorteios mediante entrega de entulho nos EcoTudos Foto: Prefeitura de Votuporanga

Da redaçãoFoi sancionado na semana passada, pela Prefeitura de Votuporanga, o Projeto de Lei que institui o programa Moeda Verde Digital. Idealizado pela cúpula da Saev, em conjunto com o Executivo Municipal, o projeto consiste em recompensar moradores da cidade pelo descarte consciente de lixo e entulho e por denúncias de descartes ilegais.Para que isso seja feito, será introduzido, via cadastro no aplicativo Conecta Votu, um sistema de cupons para sorteios, que serão realizados mensalmente. Como prêmios, serão oferecidos uma televisão e um eletrodoméstico por mês e, excepcionalmente nos meses de dezembro, uma scooter elétrica.Para participar, os munícipes deverão levar seus resíduos recicláveis aos EcoTudos presentes na cidade, onde eles serão recebidos, triados e registrados para a conversão nos cupons. Cada pessoa somente poderá receber somente dois cupons por dia.Além disso, as denúncias feitas para o programa Sentinelas do Meio Ambiente, que visa o monitoramento de áreas de descarte ilegal via drones, também serão recompensados. Quem denunciar receberá dois cupons, sendo que se a denúncia gerar comprovação de infração ambiental, serão mais 50 cupons.Na redação da lei, também ficou definido o programa Escola Sustentável, cujo objetivo é incentivar a participação das instituições de ensino na coleta seletiva e na educação ambiental. A participação é voluntária por parte das escolas.O programa vai recompensar a escola que mais recolher materiais recicláveis, presenteando a instituição vencedora com um troféu e um tablet. O aluno que mais recolher os recicláveis também será premiado com um celular. Além disso, as escolas deverão promover no mínimo, uma ação educativa semestral relacionada à educação ambiental.O programa Moeda Verde Digital foi apresentado pela primeira vez em abril, em uma coletiva de imprensa na Saev. Além dele, também foi divulgado o Sentinelas do Meio Ambiente. Na ocasião, Oswaldo Carvalho, superintendente da autarquia, relembrou que o Ecotudo Sul havia sido reaberto recentemente com o objetivo de facilitar o descarte. Ele também citou dados, informando que haviam sido gastos mais de R$ 219 mil com a limpeza de pontos de descarte ilegais e um total de 440 toneladas de lixo foi recolhida em apenas 3 meses.O terceiro programa da iniciativa verde da prefeitura foi anunciado no começo do mês. Se trata da transformação do Horto Florestal em um Centro de Educação Ambiental. O projeto prevê um investimento total no valor de R$ 871.051,49, sendo R$ 472.181,89 do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) e R$ 398.869,60 de contrapartida da Saev Ambiental. A ideia do projeto é promover práticas sustentáveis, como compostagem e produção de mudas, e conscientizar sobre arborização urbana. Outras iniciativas menores também foram introduzidas no evento, como o projeto Semeando o Futuro, em parceria com a Polícia Militar Ambiental.