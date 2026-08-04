O cursinho é uma iniciativa do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra
Os dois dias de aula ocorrerão no Auditório Unifev do campus Centro, das 19h às 22h Foto: Divulgação
Da redação
O Cursinho Regina Nunes promove, nos dias 11 e 12 de agosto, um aulão gratuito em preparação para o ENEM deste ano. Os dois dias de aula ocorrerão no Auditório Unifev do campus Centro, das 19h às 22h.
Uma iniciativa do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, o cursinho é completamente gratuito e tem uma parceria com a Uneafro (União de Núcleos de Educação Popular Afro-Brasileira), que fornece os materiais utilizados pelos alunos. A Unifev e a Prefeitura de Votuporanga também são parceiras.
“A iniciativa do aulão é para que tenhamos mais alunos, para que mais pessoas venham a conhecer nosso cursinho e possam ingressar nele. A finalidade [do cursinho] é para que as pessoas consigam bolsas de estudos em universidades federais, estaduais, ou até na própria Unifev”, afirma Moisés de Matos, presidente do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Votuporanga. Ele ainda destacou que o aulão é voltado para pessoas que estejam no terceiro ano do ensino médio ou formadas que estejam se preparando para tomar o ENEM deste ano.
O presidente do conselho ainda explicou que o evento também vai servir para uma causa mais solidária, já que as pessoas que decidirem comparecer podem doar 1 quilo de alimento não perecível, que será entregue a alguma instituição de apoio da cidade, que ainda será definida.
Moisés também destacou que o Cursinho Regina Nunes é “o movimento negro fazendo sua parte social, assim também como a cultural e pedagógica. É um sonho de 20 anos e temos realizado nos últimos quatro, graças a essas parcerias, da Unifev, Uneafro.”
Para se inscrever no aulão, basta entrar em contato via WhatsApp no número (17) 99182-6622 ou preencher o formulário clicando aqui
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