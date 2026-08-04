Capacitações oferecidas pela Prefeitura, em parceria com o Senai, ainda recebem matrículas; interessados devem procurar a unidade para garantir uma vaga

publicado em 04/08/2026

Capacitações oferecidas pela Prefeitura, em parceria com o Senai, ainda recebem matrículas; interessados devem procurar a unidade para garantir uma vaga Foto: Prefeitura de Votuporanga

Quem deseja investir na qualificação profissional ainda pode garantir uma vaga em um dos três cursos gratuitos oferecidos pela Prefeitura de Votuporanga, em parceria com o Senai. As capacitações são voltadas às áreas de gastronomia, panificação e confeitaria e ainda recebem inscrições.Os interessados devem comparecer pessoalmente à Escola Senai "Euclides Facchini", de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19h30, para realizar a matrícula. Após o preenchimento das turmas, os candidatos serão incluídos em uma lista de suplentes.Para efetivar a inscrição, é necessário apresentar um documento oficial com foto. No caso de menores de idade, a matrícula deverá ser realizada na presença do responsável legal. Não serão aceitas inscrições feitas por terceiros.As oportunidades são para os cursos de Confecção de Pizzas e Salgados Assados, Técnicas para Panificação e Confeitaria e Bolos Confeitados, todos com 16 vagas. Os cursos são destinados a participantes a partir de 16 anos, exceto o de Técnicas para Panificação e Confeitaria, voltado para maiores de 18 anos.As matrículas são realizadas na Escola Senai "Euclides Facchini", localizada na Rua Olga Loti Camargo, nº 3.500, no Jardim Santos Dumont. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3426-8210.