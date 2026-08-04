Secretaria de Bem-Estar Animal promove ação no Recanto dos Focinhos e incentiva a adoção responsável de cães e gatos que aguardam por um lar

publicado em 04/08/2026

Secretaria de Bem-Estar Animal promove ação no Recanto dos Focinhos e incentiva a adoção responsável de cães e gatos que aguardam por um lar Foto: Prefeitura de Votuporanga

Quem já é pai pode aumentar a família. Quem ainda não é, pode descobrir que o carinho também pode vir sobre quatro patas. Aproveitando o Dia dos Pais, celebrado neste domingo (9/8), a Secretaria de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Votuporanga promove mais uma edição da Feira de Adoção no Recanto dos Focinhos. A ação será realizada das 10h às 14h e convida a população a conhecer cães e gatos que aguardam por um lar e uma família para chamar de sua.Mais do que encontrar um novo lar para os animais acolhidos pelo Abrigo Municipal, a iniciativa busca incentivar a adoção responsável e mostrar que abrir as portas de casa para um pet significa assumir um compromisso de cuidado, respeito e convivência por toda a vida.O secretário de Bem-Estar Animal, Leonardo Brigagão (Chandelly), destaca que a data é uma oportunidade de reforçar os laços entre pessoas e animais e incentivar mais adoções conscientes."Neste Dia dos Pais, queremos fazer um convite especial: quem já é pai pode ampliar a família; quem ainda não é, pode descobrir a alegria de ser pai de pet. Cães e gatos esperam apenas uma oportunidade de receber carinho, cuidado e um lar. Adotar é um gesto de amor que transforma a vida dos animais e também de quem abre as portas de casa para eles. O mais importante é que essa decisão seja tomada com responsabilidade e compromisso."Cães e gatos disponíveis para adoção já receberam todos os cuidados necessários e agora aguardam apenas a chance de encontrar um lar. Durante toda a feira, a equipe do Recanto dos Focinhos estará à disposição para apresentar os animais, orientar os visitantes e esclarecer dúvidas sobre o processo de adoção.Como chegarO Recanto dos Focinhos está localizado na Estrada Municipal VTG-342, no Sexto Distrito Industrial.Quem não puder comparecer à feira também poderá conhecer os cães e gatos disponíveis para adoção em outro momento. Basta entrar em contato diretamente com a equipe do Recanto dos Focinhos pelo WhatsApp (17) 99655-7592 para receber orientações e agendar uma visita.