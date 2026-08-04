Chalita é formado em Filosofia e Direito, doutor em Semiótica e em Direito pela PUC – SP Foto: Academia Líbano-Brasileira de Letras, Artes e Ciências
Da redação
O escritor e advogado Gabriel Chalita dará uma palestra no Fliv deste ano. O evento ocorrerá no dia 10 de agosto e foi divulgado pela Prefeitura de Votuporanga via Diário Oficial do Município.
Chalita é formado em Filosofia e Direito, doutor em Semiótica e em Direito pela PUC – SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo). Atualmente é professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e do IBMEC-SP.
Ele já foi político, tendo iniciado a carreira aos 19 anos quando foi eleito vereador em Cachoeira Paulista. Em 2001 foi secretário estadual da Juventude e em 2008 foi eleito como vereador em São Paulo. Entre 2010 e 2014 foi deputado federal e entre 2015 e 2016 voltou à capital paulista para ser secretário de Educação.