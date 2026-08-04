s oportunidades estão cadastradas em três frentes: Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e Emprega Votu

publicado em 04/08/2026

O PAT fica no Centro do Empreendedor, na rua Barão do Rio Branco, 4.497, próximo ao jornal A Cidade Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA cidade tem 107 vagas de emprego nesta semana. As oportunidades estão cadastradas em três frentes: Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e Emprega Votu.O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) tem 14 vagas de trabalho: embalador; montador de armação (estofados); operador de máquina pantográfica (estofados); vendedor externo; soldador; serralheiro; lavador; serviços gerais; torneiro mecânico; atendente funerário; auxiliar de cozinha; florista (confecção de coroas de flores); mecânico de autos; gerente de farmácia.Para concorrer às vagas de emprego anunciadas pelo PAT é necessário ter currículo cadastrado no Posto de Atendimento e retirar a carta de encaminhamento. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9h às 15h. O PAT fica no Centro do Empreendedor, na rua Barão do Rio Branco, 4.497, próximo ao jornal A Cidade.A ACV tem 24 oportunidades disponíveis: agente funerário; analista de crédito; assistência técnica (veículos elétricos); atendente funerário; auxiliar administrativo; auxiliar de cabelereira; auxiliar de loja; auxiliar de motorista; auxiliar de saúde bucal; copeira; costureira; cozinheira CRC (consultor (a) de relacionamento com cliente); dentista; estoque; florista (confecção de coroa de flores); instalador de fibra óptica; operador comercial; recepção; representante comercial; serviços gerais; supervisor de vendas (cursos preparatórios); vendas (diversos seguimentos); vendedor(a) comercial.Os interessados podem comparecer na sede da Associação Comercial, na rua Mato Grosso, 3.545, perto da esquina com a Pernambuco, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Também é possível enviar currículo pelo WhatsApp (17) 98132 – 0022.O Emprega Votu está com 69 vagas de trabalho cadastradas. A plataforma, que foi lançada em 2022, é um sistema online para cadastro de currículos que aproxima as pessoas que estão à procura de emprego das empresas que procuram mão de obra qualificada. O endereço online é empregavotu.com.br.