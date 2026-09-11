Ex-prefeito de São José do Rio Preto participa da rodada de entrevistas com candidatos para as eleições de 2026
Foto: A Cidade
Daniel Marques
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Dando sequência à rodada de entrevistas da rádio Cidade 94,7 FM com candidatos para as eleições de 2026, o entrevistado da tarde desta sexta-feira (11) é o ex-prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo (PRD), candidato a deputado federal. A partir das 12h, ele estará ao vivo nos estúdios da emissora para participar da programação.
Edinho Araújo tem uma trajetória marcada pela atuação na vida pública de São José do Rio Preto, principal cidade do Noroeste do Estado de São Paulo. Ao longo da carreira, exerceu diferentes mandatos políticos e ocupou cargos de destaque na administração municipal.
Como prefeito de São José do Rio Preto, esteve à frente de ações relacionadas a áreas como infraestrutura, saúde, educação e desenvolvimento urbano. A entrevista também pode ser acompanhada pelas redes sociais da rádio Cidade FM e jornal A Cidade.