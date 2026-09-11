Marcello Stringari destacou a participação do deputado na liberação de recursos para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Foto: A Cidade
Da Redação
O secretário e presidente do PL local, Marcello Stringari, destacou a participação do deputado na liberação de recursos para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Segundo ele, os investimentos contribuíram para reformas, compra de equipamentos, aquisição de materiais e ampliação dos projetos oferecidos à população.
Entre as ações citadas estão as melhorias no Centro Social Urbano (CSU), com instalação de piscinas, reforma de vestiários, troca de piso e implantação de espaços para modalidades de luta. Stringari também mencionou recursos destinados a ônibus, materiais de treinamento e atividades das escolinhas municipais.
“O deputado Motta foi essencial para o desenvolvimento do esporte em Votuporanga. Pegamos uma secretaria com aproximadamente 1.200 alunos e hoje temos quase 5 mil atendidos”, afirmou Stringari.
O secretário também relacionou os investimentos à capacidade do município de receber os Jogos Abertos do Interior e destacou o diálogo mantido entre o parlamentar, a administração municipal e as lideranças locais.