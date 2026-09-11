Residencial Vilar III é um dos bairros que seria afetado Foto: A Cidade
Da redação
Uma proposta foi encaminhada à Prefeitura de Votuporanga, nesta terça-feira (8), em formato de indicação, para transformar todas as ruas da zona Leste da cidade em mão única. O pedido foi feito pelo vereador Sargento Moreno (PL).
Os bairros que estão incluídos no documento são o Residencial Vilar I, Residencial Vilar II, Residencial Vilar III, Residencial Portal do Sol, Parque Residencial do Lago, Jardim dos Ypês, Residencial Santa Felícia, Conjunto Jamir D’Antônio e Jardim Bom Clima. Na indicação, o vereador destaca principalmente a rua Pascoalino Pedrazzoli.
De acordo com ele, o aumento do trânsito de veículos na aumentou consideravelmente nos últimos anos e, citando o contato de munícipes, ele solicita “ao Poder Executivo que promova estudos técnicos visando à transformação em vias de mão única, em especial da Rua Pascoalino Pedrazzoli, bem como de outras vias da Zona Leste.”
Moreno ainda que “tal medida deve ser concretizada por representar os anseios de nossa população, permitindo assim, a gestão participativa e democrática da cidade em face dos atos do governo local.”