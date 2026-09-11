Moradores vêm tentando reverter mudanças nos horários há meses

publicado em 11/09/2026

Moradores vêm tentando reverter mudanças nos horários há meses Foto: Mateus Alves

Da redaçãoOs moradores dos bairros Belo Horizonte e Eldorado fizeram um abaixo assinado pedindo que a Prefeitura de Votuporanga mude os horários dos ônibus que atendem os locais. A movimentação acontece alguns meses após mudanças de todos os horários do transporte coletivo da cidade terem sido implementadas.A lista, que contém as assinaturas dos moradores, foi anexada a uma indicação do vereador O Wartão (União) e protocolada na Câmara Municipal na terça-feira (8). No documento, o vereador afirma querer “adequar os horários do transporte coletivo às reais necessidades dos moradores e usuários, proporcionando maior eficiência, acessibilidade e comodidade no deslocamento, bem como melhor integração com os horários de trabalho, estudo e demais atividades cotidianas da população.”Sobre o abaixo assinado, que conta com a assinatura de 96 moradores, O Wartão explica que ele “reflete não apenas uma reivindicação pontual, mas o desejo legítimo de uma comunidade que busca dignidade no seu deslocamento diário. Entre os relatos colhidos, destaca-se o de moradores que dependem do transporte para o retorno das crianças da escola, evidenciando o impacto direto da atual grade de horários na rotina das famílias.”Entre fevereiro e maio deste ano, a Prefeitura de Votuporanga e a empresa Itamarati, concessionária de transporte público na cidade, realizaram uma série de mudanças importantes. Em nome da eficiência e pontualidade, duas linhas foram modificadas para atender mais bairros e o horário de todas as linhas que rodam na cidade sofreram modificações.Em fevereiro, após rumores de que a linha 3 – Colinas iria ser extinta, foi anunciado que o atendimento ao bairro seria incorporado à linha 6 – Pozzobon. Já a linha 3 passou a se chamar Parque Esplanada. A segunda alteração ocorreu em março, quando houve um adiantamento de 10 minutos da primeira viagem de todas as linhas do dia e um atraso pelo mesmo tempo nos horários de volta para casa. A grande mudança, porém, veio em maio, quando foi anunciado que todas as viagens teriam os horários alterados por pedido da Itamarati.De acordo com o próprio secretário de Trânsito, Marcelo Zeitune, o objetivo da alteração era “garantir mais eficiência, segurança operacional e maior pontualidade no transporte coletivo.” Porém, o que aconteceu com essa série de mudanças foi o descontentamento dos trabalhadores que utilizam ônibus para chegar aos seus locais de trabalho.