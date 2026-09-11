O atual promotor geral do município também é presidente do Vintage Club de Votuporanga e falou sobre o evento do final de semana

publicado em 11/09/2026

Douglas Lisboa comentou sobre o evento e alguns dos carros confirmados para o final de semana Foto: A Cidade

Da redaçãoO entrevistado de quarta-feira (9) da rádio Cidade 94,7 FM foi o Vintage Club de Votuporanga, Douglas Lisboa. Ele falou sobre o 11º Encontro de Carros Antigos, que ocorre neste final de semana no Parque da Cultura com cobertura da rádio Cidade.Segundo o entrevistado, o evento tem crescido bastante nos últimos anos e tanto ele quanto os outros organizadores estão com uma expectativa muito grande. “É um evento gratuito e familiar, cultural e histórico. Agrada a todo mundo, pois reunimos carros antigos de diversos modelos e anos, tem muita história envolvida. E as atrações que agregam o evento, que é o comércio de antiguidades, comércio de carrinhos e a grande variedade de shows que estamos programando para esse ano”, explicou.Entre as atrações confirmadas está a Banda Zequinha de Abreu, que se apresenta no sábado (12), às 18h. Às 21h, será a vez da Lua Nua – Mamonas Assassinas Cover, em uma apresentação especial que também integra as homenagens pelos 30 anos do legado do grupo, marco que tem motivado tributos musicais e eventos especiais em todo o país. No domingo (13), o público poderá conferir uma apresentação em tributo a Raul Seixas. Além disso, o público poderá aproveitar a praça de alimentação com food trucks.Sobre a quantidade de carros aguardados para o final de semana, Douglas contou que “no ano passado nós tivemos aproximadamente 300 carros. Queremos contar com um pouco mais esse ano. As condições climáticas interferem muito nessa situação, se tiver chovendo o pessoal que passa pela rodovia, não vem. Mas acredito que o clima vai estar bem agradável, esperamos superar a marca dos 300 veículos. Estamos nos organizando para isso.”O presidente do Vintage Club também detalhou um pouco dos carros que devem participar da exposição, explicando que dois dos mais antigos possivelmente serão um Ford 1929 de sua propriedade e um Chevrolet 1927. Outros que podem chamar a atenção serão um Ford Mustang 1965 conversível vermelho, um Simca Rallye e um Oldsmobile de 1962.Apesar do evento ser gratuito para os visitantes, ele será solidário para os expositores, com eles tendo de pagar R$ 10 ou doar dois litros de leite para o Fundo Social da cidade. “A Rose Seba, primeira dama do município, faz as campanhas pelo Fundo Social, e nós vamos arrecadar esse leite e encaminhar para lá. A população que quiser levar, não é obrigatório, sempre vai para as causas socias”, comentou.A programação tem início no sábado, a partir das 15h, e segue até domingo, às 22h.