O empresário também comentou sobre como Lucas Pavanato (PL) teria tomado muitos votos dele e de parte da direita

publicado em 08/10/2026

Foto: A Cidade

Da redaçãoDalbert Mega foi entrevistado pela rádio Cidade FM na tarde desta quarta-feira (7) e falou sobre os resultados das eleições de domingo. O empresário também comentou sobre como Lucas Pavanato (PL) teria tomado muitos votos dele e de parte da direita.Mega começou fazendo um “mea culpa” sobre sua campanha. Segundo ele, o fato dele não ter investido pesado em redes sociais e, ao invés disso, focado muito no trabalho tradicional, com santinhos e windbanners, pesou para sua baixa votação. “Não é mais como era antigamente, que o pessoal trabalhando em campo, nas cidades, que vai dar resultado. Porque a gente trabalhou em 63 municípios e a gente vê que tem município que teve um voto, dois, oito... É muito pouco voto nesse campo. O pessoal tá realmente conectado ao celular, às redes sociais. E quem não entender isso — como eu também não entendi, né, e não entendo —, não adianta, não vai conseguir absolutamente nada”, afirmou.Ele continua explicando que Pavanato, principal fenômeno da direita nas eleições, teria tirado muitos votos de outros candidatos. Segundo ele, “sem dúvida, tirou voto de todo mundo. O pessoal que trabalhou comigo na campanha me ligou e falou: ‘Ó, tem um vereador em Jundiaí com três mandatos, recebeu um dinheiro do partido também, um cara badalado lá, teve 5 mil votos’. Então assim, é de direita também, então esse rapaz também foi muito afetado por essa mudança de comportamento do eleitorado.”Apesar disso, ele afirma que gostaria mesmo é de estar no PL, o mesmo partido do candidato a presidência, Flávio Bolsonaro, mas infelizmente foi barrado. “Por mim, eu gostaria de estar no PL. Abrindo o jogo aqui. Mas já tem deputado na região que manda no partido e ele coloca quem ele quer, na verdade. Então assim, essa questão do jeito que é partidária já é complicada também”, contou.