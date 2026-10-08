Estrada Vicinal Adriano Pedro Assi (Estrada 27) e vias da região da Avenida Emílio Arroyo Hernandes terão trechos interditados entre domingo e quarta-feira

publicado em 08/10/2026

Estrada Vicinal Adriano Pedro Assi (Estrada 27) e vias da região da Avenida Emílio Arroyo Hernandes terão trechos interditados entre domingo e quarta-feira Foto: Prefeitura de Votuporanga

Motoristas e moradores devem redobrar a atenção durante a realização das provas de ciclismo dos 88º Jogos Abertos do Interior "Horácio Baby Barioni", que serão realizadas em Votuporanga entre domingo (11/10) e quarta-feira (14/10). Para garantir a segurança dos atletas e do público, a Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança fará interdições temporárias em trechos utilizados pelas competições.A orientação é que os motoristas se programem e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas durante os períodos de interdição.As provas de velocidade serão realizadas no domingo (11/10) e no feriado de segunda-feira (12/10), na Estrada Vicinal Adriano Pedro Assi (Estrada 27). O trecho será interditado a partir das 7h30, entre a rotatória do loteamento Jardim Athenas e o viaduto rodoviário na transposição da linha férrea, com liberação prevista a partir das 13h30.Na terça-feira (13/10), será realizada a prova de critérios, a partir das 7h, na Avenida Emílio Arroyo Hernandes, entre as Ruas Rubens Roveri e Chukichi Kakuda, com interdição nos dois sentidos de circulação, entre bairro e centro e centro e bairro, até às 12h.Já na quarta-feira (14/10), será a vez da prova de resistência, com interdição das 7h às 14h nos dois sentidos de circulação da Avenida Emílio Arroyo Hernandes, entre as Ruas Rubens Roveri e Chukichi Kakuda, e também de um trecho da Avenida Rodrigo Castrequini Castilho Nogueira, entre as Avenidas Emílio Arroyo Hernandes e Antonio Mega Fuzete, próximas aos bairros Jardim Itália e Jardim Barcelona, na região norte da cidade. Também haverá interdição, nos dois sentidos de circulação, da Avenida Pedro Madrid Sanches, entre a Avenida Emílio Arroyo Hernandes e a rotatória da Capela Santo Expedito.As interdições temporárias fazem parte da estrutura de segurança dos 88º Jogos Abertos, competição que reúne atletas de diferentes municípios paulistas em Votuporanga. A população pode acompanhar outras informações sobre a competição pelas redes sociais oficiais da Prefeitura, @prefvotuporanga, e também pelo portal especial dos Jogos Abertos, em https://jogosabertos.votuporanga.sp.gov.br/ .