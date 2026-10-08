No ano passado, esse valor chegou a ser de até R$ 2 mil por profissional

publicado em 08/10/2026

Vereadores protocolaram indicação na Câmara pedindo Vaar para as professoras Foto: A Cidade

Da redaçãoOs vereadores de Votuporanga se uniram e protocolaram um pedido à Prefeitura para que o Vaar (Valor Aluno Ano Resultado) seja pago às professoras e professores da educação infantil. No ano passado, esse valor chegou a ser de até R$ 2 mil por profissional.A indicação, que foi protocolada na última segunda-feira (5), foi assinada por todos os 15 vereadores da Casa de Leis e propõe a reedição do Decreto nº 19.600 de 2025, que concedeu à categoria o abono. Segundo os edis, “esses profissionais desempenham papel essencial nas atividades pedagógicas e administrativas da rede municipal de ensino, contribuindo diretamente para a formação os alunos.”Eles também argumentam que o atendimento a essa demanda representa uma forma de reconhecimento e valorização dos profissionais da educação, bem como contribui para o fortalecimento do diálogo entre os Poderes Executivo e Legislativo e a comunidade. A relação entre as partes sofreu um abalo durante a última sessão ordinária, ocorrida também na última segunda-feira, quando alguns vereadores questionaram abertamente a atuação da secretária de Educação, Sílvia Letícia de Faria.Na primeira audiência pública para a discussão do orçamento do ano de 2027, o secretário da Fazenda, Deosdete Vechiato, foi questionado pelo vereador Cabo Renato Abdala (PRD) sobre o pagamento do Vaar às professoras. Na época, ele havia deixado em dúvidas a possibilidade de repasse da verba como abono, afirmando que “eu entendi, do meu ponto de vista, pois eu conversei com a secretária, que não vai ter Vaar esse ano e o recurso será para poder pagar salário de professores. E é o que a Prefeitura pode fazer.”Segundo o secretário, não está definido na lei do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) que o Vaar deve ser pago como abono aos professores, podendo essa verba ser utilizada para outras necessidades dentro da educação.