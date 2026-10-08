As informações fazem parte da apuração do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e estão disponíveis para consulta

publicado em 08/10/2026

As informações fazem parte da apuração do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e estão disponíveis para consulta Foto: Prefeitura de Votuporanga

Da redaçãoOs votuporanguenses votaram em 527 candidatos diferentes para deputado estadual nas eleições do último domingo (4). As informações fazem parte da apuração do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e estão disponíveis para consulta.De acordo com os arquivos, o número total de votos válidos foi de 46.382. O candidato eleito Danilo Campetti (Republicanos) foi o responsável por receber quase um terço desses votos, tendo ficado com 15.235 na cidade. Em segundo lugar ficou a atual vereadora Débora Romani (PL) com 7.203, seguida por Dr. Hery (Avante) com 4.568. João Paulo Rillo (PT) e Eduarda Campopiano (PL) fecham o ranking dos cinco candidatos mais votados em Votuporanga, com 3.056 e 1.923 votos respectivamente. Sandra Valéria Protetora (Solidariedade), que era a outra candidata com domicílio em Votuporanga, ficou na 11ª posição, tendo sido votada 501 vezes.Dos mais votados, além de Campetti, Rillo e Campopiano conseguiram se eleger para a Alesp com os votos vindos de outras cidades. Já Débora Romani ficou classificada como suplente, assim como Sandra Valéria. Dr. Hery não foi eleito.A votação para deputados estaduais usa o sistema proporcional. Nesse caso, os votos recebidos por candidatas e candidatos e os votos de legenda são considerados na definição do número de cadeiras que cada partido ou federação poderá ocupar.Por isso, quanto mais votos um partido ou uma federação receber, maior poderá ser o número de vagas conquistadas. Por isso, o sistema é chamado de “proporcional”. A eleitora ou eleitor também pode escolher votar apenas no partido, o chamado “voto de legenda”. Nesse modelo, os votos recebidos pelas candidatas e pelos candidatos são somados aos votos de legenda para determinar a votação de cada partido ou federação. A partir desse resultado, é definida a quantidade de cadeiras que cada legenda poderá ocupar.