Danilo Campetti acompanha votação em Votuporanga e fala sobre acidente no HMI

publicado em 04/10/2026

Danilo Campetti acompanha votação em Votuporanga e fala sobre acidente no HMI Foto: A Cidade

Da redaçãoO candidato a deputado estadual Danilo Campetti (Republicanos) acompanhou, no começo da tarde deste domingo (4), a votação de políticos locais. Ele conversou com a rádio Cidade 94,7 FM e destacou a sua campanha, o apoio do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o acidente nas obras do Hospital Materno-Infantil.Durante a entrevista, ele citou as obras do HMI e a estrada SP-461 e agradeceu ao governador por ter prestigiado a cidade com a possibilidade dessas obras. Ele também comentou sobre o acidente ocorrido nas obras do HMI.“São danos materiais, graças a Deus não houve nenhuma pessoa ferida, não houve nenhuma pessoa que teve um comprometimento maior, esse é o melhor resultado. Possivelmente a empresa já tem isso em vista, já tem a possibilidade, e o que precisar ser feito também nós vamos fazer em apoio a Santa Casa, em apoio ao Jorge Seba, eu já falei com o governador Tarcisio, tá tudo certo, são danos materiais e o hospital é realidade, o hospital vai sair e o prazo, o cronograma tá mantido”, afirmou o candidato.