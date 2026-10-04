Foto: Arquivo Pessoal
Da reação
A Prefeitura de Votuporanga publicou uma nota sobre os danos causados pela ventania e pela chuva do começo da tarde deste domingo (4).
Segundo o documento, “a Prefeitura de Votuporanga já mobilizou suas equipes para os trabalhos de limpeza e remoção de materiais após a forte ventania registrada na manhã deste domingo (4/10). O fenômeno provocou o desabamento de parte da estrutura da construção do Hospital Materno-Infantil, que atingiu uma área da Santa Casa.”
O Executivo Municipal ainda destacou que não foram registradas vítimas. “Felizmente, não houve vítimas, sendo registrados apenas danos materiais. As equipes municipais estão atuando para auxiliar na limpeza e na organização do local, contribuindo para a segurança da área.”