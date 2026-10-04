A Santa Casa também cancelou os agendamentos de segunda-feira de alguns setores para avaliações de segurança

publicado em 04/10/2026

Foto: Arquivo Pessoal

A ventania que foi registrada no início da tarde deste domingo (4) derrubou parte da estrutura do novo Hospital Materno-Infantil da Santa Casa de Votuporanga. O local passa por obras para a implantação da nova unidade hospitalar.A reportagem do jornalapurou que seis pilastras que já haviam sido instaladas foram danificadas. Cada uma delas tem 36 metros de comprimento, sendo 12 metros que ficam abaixo da superfície e 24 metros acima.A Santa Casa também emitiu comunicado cancelando todos os atendimentos agendados para esta segunda-feira (5) dos ambulatórios de oncologia, curativos, centro de infusão, cirúrgico e cardíaco. Isso foi feito para que sejam realizadas as devidas avaliações de segurança no local. A nota completa do hospital está no final da matéria.O novo Hospital Materno-Infantil terá cerca de 8 mil metros quadrados de área construída, distribuídos em quatro pavimentos, com capacidade para 104 leitos. Entre os serviços previstos está a implantação de uma UTI Pediátrica com dez leitos, estrutura voltada ao atendimento intensivo infantil e que será inédita na região.A previsão inicial é de que o hospital seja inaugurado em abril de 2028. O investimento estimado é de aproximadamente R$ 50 milhões, com recursos do município e do Governo do Estado, sob gestão da Santa Casa de Votuporanga.Em razão da forte ventania registrada neste domingo (4/10), parte da estrutura do Hospital Materno-Infantil foi danificada e acabou desabando.Felizmente, não houve vítimas.Diante da ocorrência e da necessidade de avaliação e segurança do local, os atendimentos dos Ambulatórios de Oncologia, Curativos, Centro de Infusão, Cirúrgico e Cardíaco agendados para esta segunda-feira (5/10) estão suspensos.Os pacientes serão orientados posteriormente sobre a remarcação dos atendimentos.Sobre o Ambulatório de Ortopedia, os atendimentos seguem normalmente nesta segunda-feira.A Santa Casa agradece a compreensão de todos e reforça que a medida é necessária para garantir a segurança de pacientes, acompanhantes e profissionais.