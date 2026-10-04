A Santa Casa também cancelou os agendamentos de segunda-feira de alguns setores para avaliações de segurança
Foto: Arquivo Pessoal
A ventania que foi registrada no início da tarde deste domingo (4) derrubou parte da estrutura do novo Hospital Materno-Infantil da Santa Casa de Votuporanga. O local passa por obras para a implantação da nova unidade hospitalar.
A reportagem do jornal A Cidade
apurou que seis pilastras que já haviam sido instaladas foram danificadas. Cada uma delas tem 36 metros de comprimento, sendo 12 metros que ficam abaixo da superfície e 24 metros acima.
A Santa Casa também emitiu comunicado cancelando todos os atendimentos agendados para esta segunda-feira (5) dos ambulatórios de oncologia, curativos, centro de infusão, cirúrgico e cardíaco. Isso foi feito para que sejam realizadas as devidas avaliações de segurança no local. A nota completa do hospital está no final da matéria.
O novo Hospital Materno-Infantil terá cerca de 8 mil metros quadrados de área construída, distribuídos em quatro pavimentos, com capacidade para 104 leitos. Entre os serviços previstos está a implantação de uma UTI Pediátrica com dez leitos, estrutura voltada ao atendimento intensivo infantil e que será inédita na região.
A previsão inicial é de que o hospital seja inaugurado em abril de 2028. O investimento estimado é de aproximadamente R$ 50 milhões, com recursos do município e do Governo do Estado, sob gestão da Santa Casa de Votuporanga.
Comunicado do Hospital Materno-Infantil
Em razão da forte ventania registrada neste domingo (4/10), parte da estrutura do Hospital Materno-Infantil foi danificada e acabou desabando.
Felizmente, não houve vítimas.
Diante da ocorrência e da necessidade de avaliação e segurança do local, os atendimentos dos Ambulatórios de Oncologia, Curativos, Centro de Infusão, Cirúrgico e Cardíaco agendados para esta segunda-feira (5/10) estão suspensos.
Os pacientes serão orientados posteriormente sobre a remarcação dos atendimentos.
Sobre o Ambulatório de Ortopedia, os atendimentos seguem normalmente nesta segunda-feira.
A Santa Casa agradece a compreensão de todos e reforça que a medida é necessária para garantir a segurança de pacientes, acompanhantes e profissionais.