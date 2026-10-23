Comunicado enviado aos celulares dos moradores informa que a instabilidade avança de Fernandópolis em direção a Votuporanga e orienta a população a buscar abrigo
Defesa Civil emite alerta severo para chuva forte com raios, ventos e possibilidade de granizo em Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
A Defesa Civil acaba de emitir um alerta severo nos celulares dos moradores de Votuporanga, informando sobre a ocorrência de chuva forte em Fernandópolis, com deslocamento em direção ao município. O comunicado também alerta para a possibilidade de raios, ventos fortes e queda de granizo, além de mencionar que as condições climáticas podem atingir cidades vizinhas.
A mensagem enviada aos celulares diz: “Alerta severo. Defesa Civil: Chuva forte em Fernandópolis, indo em direção a Votuporanga. Tem raios, vento e condição para granizo. Atinge municípios vizinhos. Busque abrigo”.
O território paulista permanece em estado de atenção, conforme determinação da Defesa Civil do Estado de São Paulo, que também emitiu alerta laranja para a ocorrência de tempestades neste domingo (25), data do segundo turno da eleição presidencial. A previsão meteorológica indica a chegada de áreas de instabilidade, com possibilidade de pancadas de chuva, raios, rajadas de vento e queda de granizo em diferentes regiões. Em Votuporanga, no primeiro turno, em 4 de outubro, ventanias e chuvas provocaram estragos na cidade.
Em razão da possibilidade de alagamentos, enxurradas, destelhamentos, quedas de árvores e deslizamentos de terra, o governo estadual prevê a ativação presencial do Gabinete Especial da Operação El Niño neste domingo, no Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A atuação será coordenada pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC), com acompanhamento permanente das condições meteorológicas e articulação de medidas emergenciais para prestar apoio aos municípios afetados.
Como medida de prevenção, a Defesa Civil recomenda que a população não atravesse ruas ou estradas inundadas e procure locais seguros, afastados de árvores e estruturas de cobertura vulneráveis, durante episódios de ventos fortes. Também é importante observar possíveis indícios de movimentação do terreno ou o surgimento de rachaduras em encostas, que podem indicar risco de deslizamento.
Os moradores podem receber avisos gratuitos de emergência por meio de mensagens SMS, cadastrando o CEP da região onde vivem pelo número 40199. Em situações que exijam atendimento urgente, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199, enquanto o Corpo de Bombeiros atende pelo número 193.