Comunicado enviado aos celulares dos moradores informa que a instabilidade avança de Fernandópolis em direção a Votuporanga e orienta a população a buscar abrigo

publicado em 23/10/2026

Defesa Civil emite alerta severo para chuva forte com raios, ventos e possibilidade de granizo em Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Defesa Civil acaba de emitir um alerta severo nos celulares dos moradores de Votuporanga, informando sobre a ocorrência de chuva forte em Fernandópolis, com deslocamento em direção ao município. O comunicado também alerta para a possibilidade de raios, ventos fortes e queda de granizo, além de mencionar que as condições climáticas podem atingir cidades vizinhas.A mensagem enviada aos celulares diz: “Alerta severo. Defesa Civil: Chuva forte em Fernandópolis, indo em direção a Votuporanga. Tem raios, vento e condição para granizo. Atinge municípios vizinhos. Busque abrigo”.O território paulista permanece em estado de atenção, conforme determinação da Defesa Civil do Estado de São Paulo, que também emitiu alerta laranja para a ocorrência de tempestades neste domingo (25), data do segundo turno da eleição presidencial. A previsão meteorológica indica a chegada de áreas de instabilidade, com possibilidade de pancadas de chuva, raios, rajadas de vento e queda de granizo em diferentes regiões. Em Votuporanga, no primeiro turno, em 4 de outubro, ventanias e chuvas provocaram estragos na cidade.Em razão da possibilidade de alagamentos, enxurradas, destelhamentos, quedas de árvores e deslizamentos de terra, o governo estadual prevê a ativação presencial do Gabinete Especial da Operação El Niño neste domingo, no Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A atuação será coordenada pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC), com acompanhamento permanente das condições meteorológicas e articulação de medidas emergenciais para prestar apoio aos municípios afetados.Como medida de prevenção, a Defesa Civil recomenda que a população não atravesse ruas ou estradas inundadas e procure locais seguros, afastados de árvores e estruturas de cobertura vulneráveis, durante episódios de ventos fortes. Também é importante observar possíveis indícios de movimentação do terreno ou o surgimento de rachaduras em encostas, que podem indicar risco de deslizamento.Os moradores podem receber avisos gratuitos de emergência por meio de mensagens SMS, cadastrando o CEP da região onde vivem pelo número 40199. Em situações que exijam atendimento urgente, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199, enquanto o Corpo de Bombeiros atende pelo número 193.