O momento também foi marcado pelo rito de admissão do seminarista Arsenor Rosa da Silva Neto entre os candidatos às Ordens Sacras

publicado em 23/10/2026

O momento também foi marcado pelo rito de admissão do seminarista Arsenor Rosa da Silva Neto entre os candidatos às Ordens Sacras Foto: Diocese de Votuporanga

A Diocese de Votuporanga completou na quinta-feira, dia 22 de outubro, 10 anos de sua instalação e posse do 1º Bispo, Dom Moacir Aparecido de Freitas. O momento jubilar e de ação de graças foi marcado pela Santa Missa celebrada na Catedral Nossa Senhora Aparecida, em Votuporanga, reunindo Dom Moacir, padres, diáconos, religiosos, seminaristas e fiéis das diversas cidades que compõem o território diocesano.O momento também foi marcado pelo rito de admissão do seminarista Arsenor Rosa da Silva Neto entre os candidatos às Ordens Sacras. Arsenor está na etapa da configuração, cursando o 1º ano de Teologia. O rito compreende a manifestação pública da vontade do candidato às ordens sagradas e de se doar a Deus e à Igreja.A celebração foi marcada pela recordação da história da Diocese, se apontando os principais acontecimentos desses 10 anos. A narrativa acompanhou sinais, evidenciando a criação da Diocese no dia 20 de julho de 2016, a escolha da padroeira como Nossa Senhora Aparecida, a ordenação de Dom Moacir, o início do trabalho pastoral, o 1º Plano de Pastoral, as primeiras ordenações, assim como, despedidas, a construção da Cúria Diocesana e a criação de importantes documentos que norteiam o caminho da evangelização da Diocese.“O Senhor nos chamou para a missão, enviando para que realizássemos a sua obra. Este chamado continua, de maneira que o caminhar da Diocese segue à luz do Espírito Santo. Obrigado a todos que fizeram e fazem parte deste tempo, das alegrias que vivemos, das lutas enfrentadas e, principalmente, da disposição em fazer a vontade do Senhor. Somos Diocese ao caminharmos juntos na história, no acolhimento e na missão”, destacou Dom Moacir.Ao final da celebração, Dom Moacir rezou diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, renovando a consagração da Diocese às mãos da Bem-Aventurada Virgem Maria. Convidou ainda a rezar a oração dos 10 anos da Diocese, preparada para o momento jubilar, assim como, se cantou o hino dos 10 anos. Também foi feita uma motivação juntos aos jovens que estão sendo acompanhados no seu discernimento vocacional.A Diocese conta com 25 municípios e está organizada em quatro foranias, que recebem os nomes dos evangelistas São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, sendo 32 Paróquias e 1 Quase-Paróquia. A Diocese de Votuporanga conta com 35 padres, 7 diáconos, 5 seminaristas, 5 religiosas e 1 religioso. O trabalho pastoral acontece por meio das Dimensões Bíblico Catequética, Litúrgica, Missionária, Laicato e família, Formação e acompanhamento, Sociotransformadora, Movimentos e Organismos eclesiais.Acompanhe mais informações sobre a Diocese de Votuporanga por meio do site https://diocesevotuporanga.org.br.“Senhor Deus, Pai de bondade, louvamos e agradecemos pelos 10 anos de criação da Diocese de Votuporanga, de sua instalação e da ordenação e posse de seu primeiro Bispo, Dom Moacir Aparecido de Freitas. As maravilhas do Senhor e sua mão condutora sobre nós são motivo de alegria e júbilo. Assim, vos pedimos: continua a conduzir-nos no seu amor; fortalece nosso Bispo, dando-lhe sabedoria e discernimento; renova o ânimo de nossos padres, configurando-os sempre ao Bom Pastor; edifica nossos diáconos, para que sirvam com disposição; reacende a chama da santidade em nossas religiosas e religiosos, para que vivam os conselhos evangélicos; dá perseverança aos nossos seminaristas, para que respondam com esperança ao vosso chamado. Pedimos por todas as lideranças diocesanas e paroquiais, para que desempenhem o protagonismo laical, sendo presença cristã em cada dimensão da sociedade; suplicamos por todo o nosso povo peregrino, para que viva a fé com fidelidade; reacende também o despertar vocacional na Diocese e faça com que esta terra continue sendo um celeiro de vocações. Tudo isso vos pedimos à luz do Espírito Santo, por Cristo Jesus, confiando na intercessão maternal da Bem-aventurada Virgem Maria, Senhora Aparecida. Amém!”