Ônibus circularão neste domingo (25/10), com horários de dias úteis e itinerários mantidos
Foto: Prefeitura de Votuporanga
Os eleitores de Votuporanga poderão utilizar gratuitamente o transporte coletivo para chegar aos locais de votação neste domingo (25/10), durante o segundo turno das Eleições 2026. Os ônibus seguirão os itinerários dos dias úteis, com viagens das 7h às 17h ou 17h50, conforme a linha.
A operação foi organizada pela Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, em conjunto com a Justiça Eleitoral, para facilitar o deslocamento da população durante o período de votação.
A secretária municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, Alexandra Silva, orienta os eleitores a consultarem os horários com antecedência para planejar o trajeto até os locais de votação.
“Nosso objetivo é garantir que os eleitores tenham acesso ao transporte coletivo gratuito e possam se programar com antecedência para chegar aos locais de votação com tranquilidade e segurança”, destaca.
Os itinerários e horários completos podem ser consultados no Portal da Prefeitura, pelo link https://www.votuporanga.sp.gov.br/arquivos/horArios_eleiCOes_2026_29024735.pdf , e no aplicativo Conecta Votuporanga, na opção “Transporte Coletivo”.