A solenidade está prevista para a abertura da sessão ordinária do Legislativo e contemplará representantes das instituições municipais, estaduais e privadas de ensino.

publicado em 23/10/2026

A solenidade está prevista para a abertura da sessão ordinária do Legislativo e contemplará representantes das instituições municipais, estaduais e privadas de ensino. Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brTrês professoras de Votuporanga serão homenageadas pela Câmara Municipal na segunda-feira, dia 26, com a concessão do título “Educador Nota 1000”. A solenidade está prevista para a abertura da sessão ordinária do Legislativo e contemplará representantes das instituições municipais, estaduais e privadas de ensino.A honraria será concedida pela primeira vez desde sua criação, estabelecida pela Resolução nº 1, de 11 de fevereiro de 2019, apresentada pelo vereador licenciado Emerson Pereira. O reconhecimento tem como finalidade valorizar profissionais que colaboram com o avanço da educação local, por meio de práticas que promovem o aprendizado, novas metodologias pedagógicas e a participação ativa dos alunos.A condução da cerimônia ficará a cargo do presidente da Câmara, Daniel David, com a participação dos demais parlamentares. A homenagem também passará a fazer parte da programação anual da Casa Legislativa, com previsão de realização nesse período do ano, durante a abertura das sessões ordinárias.A representante da rede municipal será Valéria Cristina da Silva, professora do CEM Professor Faustino Pedroso. Sua indicação está relacionada ao resultado obtido na Seleção de Boas Práticas SEEDU 2026, por meio do projeto “Da leitura à autoria”, desenvolvido para estimular o hábito da leitura, a escrita e o protagonismo estudantil.Pela rede estadual, o título será entregue a Cassiela Roberta Zulian Reishtatter, docente da Escola Estadual Sebastião Almeida de Oliveira. O reconhecimento considera seu trabalho voltado à aprendizagem, à qualidade das práticas pedagógicas e aos resultados alcançados na educação, especialmente nas atividades relacionadas à disciplina de Ciências.A educação particular será representada por Thaíse Yara Magossi Massura, professora do Colégio Celtas. A homenagem destaca suas iniciativas de inovação no ensino e sua contribuição para uma aprendizagem significativa, com ênfase nos projetos “Eureka” e “Foco na Ciência”, que buscam ampliar o envolvimento dos estudantes e incentivar sua participação no processo de aprendizagem.A concessão do título busca dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelos professores nas escolas, especialmente às práticas educacionais que colaboram com a formação dos alunos. A escolha de profissionais vinculadas às três redes de ensino também evidencia a variedade de iniciativas pedagógicas desenvolvidas no município e a atuação dos educadores no desenvolvimento da educação local.