As atividades incluem visitas, encontros com profissionais e ações de conscientização voltadas a diferentes públicos, com destaque para a prevenção do consumo de bebidas alcoólicas entre adolescentes.

publicado em 23/10/2026

As atividades incluem visitas, encontros com profissionais e ações de conscientização voltadas a diferentes públicos, com destaque para a prevenção do consumo de bebidas alcoólicas entre adolescentes. Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Associação Antialcoólica de Votuporanga realiza, desde segunda-feira (19), um ciclo de palestras que integra a programação da 44ª Semana Antialcoólica de Votuporanga. As atividades incluem visitas, encontros com profissionais e ações de conscientização voltadas a diferentes públicos, com destaque para a prevenção do consumo de bebidas alcoólicas entre adolescentes.A programação teve início na segunda-feira (19), com uma visita à sede da Cantoia Figueiredo, empresa de Votuporanga que atua no ramo de instalação e manutenção de fiação pública.Na terça-feira (20), a Associação promoveu uma palestra com o médico geriatra Luciano Melo. O encontro foi realizado na sede da entidade, localizada na rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos, nº 1.999, no bairro Chácara das Paineiras, ao lado do antigo Tiro de Guerra.Na quarta-feira (21), as atividades foram realizadas na Escola Estadual Enny Longo Fracaro. Já na quinta-feira (22), a programação chegou à Escola Estadual Esmeralda Sanches da Rocha. As palestras nas unidades de ensino tiveram como objetivo conscientizar os adolescentes sobre os perigos do consumo de bebidas alcoólicas.O ciclo de palestras será encerrado na noite desta sexta-feira (23), na sede da Associação Antialcoólica de Votuporanga, com uma apresentação de Carlinhos Marques, fundador da Comunidade Terapêutica Novo Sinai. O tema do encontro será “Álcool na Família”, com abordagem voltada à relação entre o consumo de bebidas alcoólicas e o contexto familiar.