As atividades incluem visitas, encontros com profissionais e ações de conscientização voltadas a diferentes públicos, com destaque para a prevenção do consumo de bebidas alcoólicas entre adolescentes.
As atividades incluem visitas, encontros com profissionais e ações de conscientização voltadas a diferentes públicos, com destaque para a prevenção do consumo de bebidas alcoólicas entre adolescentes. Foto: A Cidade
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
A Associação Antialcoólica de Votuporanga realiza, desde segunda-feira (19), um ciclo de palestras que integra a programação da 44ª Semana Antialcoólica de Votuporanga. As atividades incluem visitas, encontros com profissionais e ações de conscientização voltadas a diferentes públicos, com destaque para a prevenção do consumo de bebidas alcoólicas entre adolescentes.
A programação teve início na segunda-feira (19), com uma visita à sede da Cantoia Figueiredo, empresa de Votuporanga que atua no ramo de instalação e manutenção de fiação pública.
Na terça-feira (20), a Associação promoveu uma palestra com o médico geriatra Luciano Melo. O encontro foi realizado na sede da entidade, localizada na rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos, nº 1.999, no bairro Chácara das Paineiras, ao lado do antigo Tiro de Guerra.
Na quarta-feira (21), as atividades foram realizadas na Escola Estadual Enny Longo Fracaro. Já na quinta-feira (22), a programação chegou à Escola Estadual Esmeralda Sanches da Rocha. As palestras nas unidades de ensino tiveram como objetivo conscientizar os adolescentes sobre os perigos do consumo de bebidas alcoólicas.
O ciclo de palestras será encerrado na noite desta sexta-feira (23), na sede da Associação Antialcoólica de Votuporanga, com uma apresentação de Carlinhos Marques, fundador da Comunidade Terapêutica Novo Sinai. O tema do encontro será “Álcool na Família”, com abordagem voltada à relação entre o consumo de bebidas alcoólicas e o contexto familiar.