Mostra da publicitária e artista Aline Moreira Bençal será realizada de 17 a 31 de outubro, no Parque da Cultura, em Votuporanga; abertura contará com bate-papo no dia 17, às 18h

publicado em 15/10/2026

Mostra da publicitária e artista Aline Moreira Bençal será realizada de 17 a 31 de outubro, no Parque da Cultura, em Votuporanga; abertura contará com bate-papo no dia 17, às 18h

A publicitária e artista Aline Moreira Bençal, egressa do curso de Publicidade e Propaganda da Unifev, apresenta a exposição “Narrativas Atípicas – Perspectivas”, de 17 a 31 de outubro, no piso térreo do Centro de Informações Culturais e Turísticas “Marão Abdo Alfagali” (CIT), no Parque da Cultura de Votuporanga. No sábado, dia 17, abertura às 18h contará com um bate-papo com as autoras.

Com tecidos suspensos no teto e placas distribuídas pelo espaço, a mostra convida os visitantes a mudar seu campo de visão para refletir sobre as experiências de pessoas autistas. As obras foram criadas a partir de frases selecionadas do baralho Micronarrativas Atípicas – O Autismo e o Mercado de Trabalho, projeto anterior de Aline, e abordam temas como sobrecarga sensorial, adaptação às expectativas sociais, rotina e inclusão.

“A proposta é convidar as pessoas a enxergarem o mundo por outras perspectivas. Espero que o público saia daqui com um olhar mais atento às diferenças e compreenda que a inclusão vai além de falar sobre o autismo: é preciso acolher, respeitar e criar espaços em que cada pessoa possa ser quem é”, destaca Aline, que também é autista.

A exposição conta com a participação de Elaine Fogaça, psicóloga especialista em autismo em adolescentes e adultos. Consultora técnica do baralho, ela contribuiu para o desenvolvimento do projeto e é uma das fundadoras do Club Tea Teen, voltado ao desenvolvimento da sociabilidade de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Para o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, iniciativas como essa ampliam o diálogo com a comunidade e contribuem para a conscientização sobre a diversidade. “É motivo de orgulho para a nossa Instituição acompanhar a trajetória de seus egressos e ver seus conhecimentos transformados em iniciativas que impactam a sociedade. A exposição propõe uma reflexão importante sobre respeito, empatia e inclusão, valores fundamentais para a construção de uma sociedade mais consciente e acolhedora”, finalizou.