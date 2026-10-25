Débora Romani e Flávio Bolsonaro (Foto: Arquivo pessoal/Débora Romani)
Daniel Marques
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Com 98,35% das urnas apuradas em Votuporanga, Flávio Bolsonaro (PL) obteve 36.195 votos na eleição para a Presidência da República realizada neste domingo (25), enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 17.263 votos no município.
O resultado parcial mostra a vantagem de Flávio Bolsonaro na apuração local. Os números correspondem ao percentual de urnas informado até o momento, podendo haver alterações até a conclusão da totalização dos votos.
Em âmbito nacional, Lula venceu a disputa presidencial e foi reeleito para exercer seu quarto mandato na Presidência da República, considerando seus três períodos anteriores de governo e o novo mandato conquistado na eleição.
No primeiro turno, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Flávio Bolsonaro havia obtido 66% dos votos em Votuporanga, enquanto Lula recebeu 26,78% dos votos válidos no município.
A comparação entre os turnos permite observar o desempenho dos dois candidatos no eleitorado de Votuporanga ao longo da disputa presidencial. Os dados definitivos da votação municipal dependem da conclusão da apuração e da totalização oficial pela Justiça Eleitoral.