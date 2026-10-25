Em entrevista ao Grupo Cidade de Comunicação, Og Cristian Mantuan afirmou que o pleito transcorria normalmente até a chegada da informação sobre a possibilidade de votação até as 19h

publicado em 25/10/2026

Og Cristian Mantuan conversou com o Grupo Cidade de Comunicação (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO juiz eleitoral de Votuporanga, Og Cristian Mantuan, conversou com o Grupo Cidade de Comunicação neste domingo (25) e falou sobre o andamento do pleito eleitoral que tem Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) na disputa pela Presidência da República. Durante a entrevista, o magistrado relatou que a votação ocorreu de forma muito tranquila no município até a divulgação da decisão de prorrogar o horário de encerramento da eleição.Segundo Mantuan, a situação nas seções eleitorais de Votuporanga transcorria normalmente ao longo do dia. A informação sobre a possibilidade de continuidade da votação até as 19h, no entanto, chegou quando praticamente todas as urnas da cidade já estavam fechadas.O juiz explicou que a decisão de prorrogar o horário foi tomada por volta das 16h30, mas houve um intervalo até que a comunicação chegasse às localidades envolvidas. Com isso, em Votuporanga, a maior parte dos trabalhos de votação já havia sido encerrada quando a orientação foi recebida. Ao comentar o procedimento, Mantuan declarou: "depois sobreveio a decisão de que as urnas não encerradas poderiam continuar até 19h".