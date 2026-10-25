Com o resultado final das urnas apuradas, o candidato do PT foi reeleito para o quarto mandato com 51,79% do total de votos

publicado em 26/10/2026

O candidato do PL teve 2.580 votos a mais na cidade, já o presidente reeleito teve um crescimento de 3.738 Fotos: Joédson Alves/Agência Brasil e Paulo Pinto/Agência Brasil

Da redaçãoCom 100% das urnas apuradas em Votuporanga, Flávio Bolsonaro (PL) obteve 36.779 votos na eleição para a Presidência da República realizada neste domingo (25), enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 17.263 votos no município.Ambos registraram aumento na quantidade de votos em comparação com o primeiro turno. O candidato do PL teve 2.580 votos a mais na cidade, tendo recebido 34.199 votos no dia 4 de outubro. Já o presidente reeleito teve um crescimento de 3.738, tendo 13.875 votos no primeiro turno.Em âmbito nacional, Lula venceu a disputa presidencial e foi reeleito para exercer seu quarto mandato na Presidência da República. O resultado final, com 100% das urnas de todo o país e do exterior apuradas, registra 51,79%, ou 64.256.232 votos, contra 48,21%, ou 59.826.041 votos.No primeiro turno, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Flávio Bolsonaro havia obtido 66% dos votos em Votuporanga, enquanto Lula recebeu 26,78% dos votos válidos no município. A comparação entre os turnos permite observar o desempenho dos dois candidatos no eleitorado de Votuporanga ao longo da disputa presidencial.