O encaminhamento mais antigo datado de janeiro de 2014

publicado em 07/10/2026

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Da redaçãoUm documento enviado pela secretaria de Saúde em resposta a um requerimento protocolado na Câmara de Votuporanga indica que 3.102 pacientes aguardam o primeiro apontamento de fisioterapia na rede municipal de saúde. O documento também indica quando profissionais tem na área atuando nas unidades municipais e desde quando está aguardando o paciente mais antigo.A indicação original é de autoria da vereadora Natielle Gama (Podemos) é datada do dia 28 de agosto. Já a resposta da secretaria foi anexada ao requerimento no dia 14 de setembro.De acordo com essa resposta, a fila para o primeiro atendimento de fisioterapia estava com 3.102 pessoas, sendo o encaminhamento mais antigo datado de janeiro de 2024. Apesar disso, a própria secretaria informa que a fila não é organizada somente por data, mas principalmente por prioridade, sendo os mais prioritários podendo receber atendimento até na mesma semana.Outro número informado é que, atualmente, a Prefeitura conta com 19 profissionais de fisioterapia para atender a uma cidade de 100 mil habitantes. Desses, 14 possuem jornadas de 30h e cinco de 20h semanais.A secretaria ainda desta que “encontram-se em andamento estudos técnicos relacionados à implantação de serviços de reabilitação no Município, mediante possíveis mecanismos de habilitação/financiamento junto ao Ministério da Saúde, visando ampliar a capacidade assistencial e qualificar a oferta de atendimento à população.” Apesar disso, não foi dada nenhuma expectativa de data.