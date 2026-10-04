Primeira urna de Votuporanga registra Tarcísio e Flávio Bolsonaro na frente (Foto: Agência Brasil)
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
A primeira urna das eleições de 2026 em Votuporanga a ter os números captados pela equipe do Grupo Cidade de Comunicação
é a da seção 239, instalada no CEM Professor Benedito Israel Duarte, localizado no bairro CDHU.
Na disputa para o governo do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas recebeu 145 votos na seção. Fernando Haddad teve 56 votos, enquanto Carlos Machado registrou um voto.
Na eleição para a Presidência da República, Flávio Bolsonaro recebeu 142 votos. Lula teve 67 votos, Renan Santos registrou quatro votos, enquanto Ronaldo Caiado e Augusto Cury receberam três votos cada.
Os números correspondem à votação registrada na seção eleitoral 239 e fazem parte da apuração acompanhada pelas equipes do Grupo Cidade de Comunicação.
O Grupo Cidade de Comunicação
mantém equipes mobilizadas para captar os resultados de todas as sessões eleitorais de Votuporanga. A cobertura acompanha a chegada dos dados de cada local de votação ao longo da apuração das eleições de 2026.