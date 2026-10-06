A indicação apresentada pelo parlamentar busca aprimorar as condições oferecidas a estudantes, professores, funcionários e familiares que utilizam diariamente as dependências da unidade

publicado em 07/10/2026

A indicação apresentada pelo parlamentar busca aprimorar as condições oferecidas a estudantes, professores, funcionários e familiares que utilizam diariamente as dependências da unidade Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brMedidas voltadas à melhoria da infraestrutura do CEM Prof. Benedito Israel Duarte, localizado na zona Norte de Votuporanga, foram solicitadas pelo vereador Sargento Moreno (PL) à Prefeitura durante a sessão de anteontem da Câmara Municipal. A indicação apresentada pelo parlamentar busca aprimorar as condições oferecidas a estudantes, professores, funcionários e familiares que utilizam diariamente as dependências da unidade.Entre as situações mencionadas no documento está a cobertura existente na passagem de acesso utilizada pelos alunos nos horários de entrada e saída. De acordo com a indicação, a estrutura apresenta sinais de desgaste, incluindo partes soltas e trechos parcialmente desprendidos, situação que pode oferecer riscos a quem circula pelo local.As condições do calçamento também foram apontadas pelo vereador. Segundo o documento encaminhado ao Executivo, a aplicação de tinta grafite não teve aderência adequada sobre o concreto, deixando o piso com características escorregadias e, consequentemente, aumentando a possibilidade de quedas.A área de recreação recebeu pintura artística recentemente e também foi incluída entre os pontos que necessitam de atenção. Conforme relatado pelo parlamentar, embora a iniciativa tenha buscado tornar o ambiente mais colorido e agradável para as crianças, problemas na preparação da base contribuíram para o surgimento de sinais de descascamento e desbotamento da pintura em um período considerado curto.Outro pedido apresentado envolve as janelas das salas de aula. A indicação informa que os espaços não contam com toldos ou mecanismos semelhantes para proteção contra a incidência solar. A entrada direta de calor e luz pode contribuir para o aumento da temperatura dentro das salas e afetar o conforto dos alunos durante as atividades.Na justificativa da solicitação, Sargento Moreno relaciona a manutenção e os investimentos na estrutura escolar à valorização da educação, destacando a importância de oferecer ambientes apropriados para o desenvolvimento dos estudantes.O pedido foi formalizado durante uma sessão da Câmara Municipal e agora está sob análise do Poder Executivo, que deverá avaliar as medidas necessárias para atender às demandas apresentadas.