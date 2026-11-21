O evento tem previsão para começar às 9h

publicado em 24/11/2026

Cerimônia será no Parque da Cultura Foto: Prefeitura de Votuporanga

Da redaçãoOs dois sindicatos que regem as relações de trabalho do comércio em Votuporanga se reúnem nesta terça-feira (24), no Parque da Cultura, em um evento público, para assinar a nova convenção coletiva de trabalho entre as duas partes.Tanto o Sincomércio, sindicato patronal dos comerciantes, quanto o Sincomerciários, sindicato dos trabalhadores do comércio, se mostraram bastante animados para compartilhar essa novidade. O evento tem previsão para começar às 9h.Além da assinatura, será realizada uma palestra ministrada por Camila Magalhães, que é especialista em NR1. A Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) foi originalmente editada em 8 de junho de 1978, com o objetivo de estabelecer disposições gerais sobre segurança e saúde no trabalho e regulamentar os artigos 154 a 159 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.O presidente do Sincomércio, João Herrera, afirmou em conversa com o jornal A Cidade que as mudanças vão ser muito benéficas para ambas as partes. “Acho que nós abrimos um caminho muito proveitoso, tanto para o empreendedor, que é o comerciante, quanto para o seu trabalhador. Vão ficar guardados os dois, vão viver uma vida normal”, declarou o comerciante.