As oportunidades estão cadastradas em três frentes: Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e Emprega Votu

publicado em 24/11/2026

O PAT fica no Centro do Empreendedor, na rua Barão do Rio Branco, 4.497, próximo ao jornal A Cidade Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA cidade tem 103 vagas de emprego nesta semana. As oportunidades estão cadastradas em três frentes: Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e Emprega Votu.O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) tem 20 vagas de trabalho: mecânico de autos; auxiliar de produção; pós vendas; ajudante geral; copeira; faxineira; pintor de móveis; porteiro; auxiliar de vendas; costureira (overlock); auxiliar de produção (encher almofadas); estagiário superior (controladoria administrativa; PCD); estagiário superior (confiabilidade e integridade industrial; PCD); estagiário superior (fertirrigação; PCD); mecânico/mecânica manutenção industrial III (PCD); eletricista instrumentista II (PCD); operador casa força (PCD); operador máquinas agrícolas III (PCD); técnico automação agrícola I (PCD); soldador caldeireiro III.Para concorrer às vagas de emprego anunciadas pelo PAT é necessário ter currículo cadastrado no Posto de Atendimento e retirar a carta de encaminhamento. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9h às 15h. O PAT fica no Centro do Empreendedor, na rua Barão do Rio Branco, 4.497, próximo ao jornal A Cidade.A ACV tem 29 oportunidades disponíveis: analista comercial; consultor comercial; coordenador comercial; manicure; vendedor externo; comercial (clínica odontológica); recepção (clínica odontológica); técnico de saúde bucal; agendamento; assistente de vendas (primeiro emprego); auxiliar administrativo (legalização e societário); auxiliar administrativo (notas); marketing; recepção (masculino); secretaria (salão de cabelereira); vendedor(a) (acessórios); vendedor (planos de internet); vendedor externo; balconista (padaria); garçom/garçonete (padaria); limpeza (padaria); professor de informática e robótica; professor de reforço (português e matemática); ajudante de mecânico; ajudante de motorista; auxiliar de expedição; entregador (loja de tintas e revestimentos); mecânico; motoboy.Os interessados podem comparecer na sede da Associação Comercial, na rua Mato Grosso, 3.545, perto da esquina com a Pernambuco, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Também é possível enviar currículo pelo WhatsApp (17) 98132 – 0022.O Emprega Votu está com 54 vagas de trabalho cadastradas. A plataforma, que foi lançada em 2022, é um sistema online para cadastro de currículos que aproxima as pessoas que estão à procura de emprego das empresas que procuram mão de obra qualificada. O endereço online é empregavotu.com.br.