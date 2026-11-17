Comunicado enviado aos celulares dos moradores informa que a instabilidade avança de Fernandópolis em direção a Votuporanga e orienta a população a buscar abrigo
Foto: A Cidade
A Defesa Civil acaba de emitir um alerta severo nos celulares dos moradores de Votuporanga, informando sobre a ocorrência de chuva forte em Fernandópolis, com deslocamento em direção ao município. O comunicado também alerta para a possibilidade de raios, ventos fortes e queda de granizo, além de mencionar que as condições climáticas podem atingir cidades vizinhas.
A mensagem enviada aos celulares diz: “Alerta severo. Defesa Civil: Chuva forte na região de Fernandópolis, e Votuporanga. Tem raios, vento e condição para granizo. Atinge municípios vizinhos. Busque abrigo”.
O território paulista permanece em estado de atenção, conforme determinação da Defesa Civil do Estado de São Paulo, que também emitiu alerta laranja para a ocorrência de tempestades neste domingo (25), data do segundo turno da eleição presidencial. A previsão meteorológica indica a chegada de áreas de instabilidade, com possibilidade de pancadas de chuva, raios, rajadas de vento e queda de granizo em diferentes regiões. Em Votuporanga, no primeiro turno, em 4 de outubro, ventanias e chuvas provocaram estragos na cidade.