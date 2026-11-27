Vereador da cidade solicitou vistoria técnica no local

publicado em 27/11/2026

Foi solicitada uma vistoria técnica na Estrada Vicinal Nelson Bolotário (VTG-070) Foto: Câmara Municipal

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO vereador Osmair Ferrari encaminhou à Prefeitura uma solicitação de vistoria técnica na Estrada Vicinal Nelson Bolotário (VTG-070), dentro do território de Votuporanga, acompanhada de medidas para melhorar as condições da via. A iniciativa pretende solucionar falhas relacionadas à conservação, sinalização e drenagem, que, conforme relatos de usuários, vêm afetando a segurança e o trânsito no trecho.O documento apresentado pelo parlamentar prevê intervenções de manutenção em diversos locais da estrada, com atenção também à recuperação da sinalização. Foram apontadas placas escondidas pela vegetação, danificadas ou inexistentes, ausência de marcações horizontais e desgaste da pintura nas lombadas, fatores que podem prejudicar a identificação e orientação dos condutores.A indicação também chama a atenção para o estado das canaletas, que apresentam acúmulo de obstruções, e para os desníveis existentes entre os acostamentos e a pista. As condições podem dificultar a drenagem da chuva, ocasionando retenção ou passagem de água sobre o pavimento e trazendo riscos a quem utiliza a vicinal.A região do trevo que dá acesso ao bairro Monte Verde, sobretudo na parte de subida, foi apontada como um dos locais que necessitam de avaliação prioritária. De acordo com moradores, pequenos acidentes já foram registrados no trecho, além de preocupação com a circulação de veículos, tornando necessária uma análise das condições de visibilidade, sinalização, drenagem e segurança.Ferrari ressalta que a Estrada Vicinal Nelson Bolotário é utilizada por um volume expressivo de veículos e desempenha papel importante no deslocamento da população e de outros motoristas da região. Por isso, considera necessária a manutenção da pavimentação, dos acostamentos e dos elementos de sinalização.“Precisamos olhar com atenção para as condições dessa vicinal, principalmente nos pontos em que os moradores relatam dificuldades e preocupação com a segurança. A sinalização adequada, a limpeza das canaletas, a conservação da pista e dos acostamentos são medidas fundamentais para prevenir acidentes e garantir melhores condições de tráfego. Nosso pedido é para que seja realizada uma vistoria e que os pontos que oferecem maior risco sejam priorizados”, ressaltou o vereador.