Desta vez, a vereadora Débora Romani (PL) pede um estudo para contemplar a viabilidade de instalação de monitoramento de vídeo no local

publicado em 27/11/2026

Cmitério sofre com furtos de placas de bronze Foto: A Cidade

Da redaçãoPela segunda vez em menos de um mês, um parlamentar da Câmara de Votuporanga faz uma indicação pedindo a melhora da segurança no Cemitério Municipal de Votuporanga. Desta vez, a vereadora Débora Romani (PL) pede um estudo para contemplar a viabilidade de instalação de monitoramento de vídeo no local. No documento, ela explica que o cemitério já foi alvo de repetidos furtos e que é preciso adotar medidas de segurança para proteger as lápides que ali estão.A vereadora ainda afirma que “a instalação de câmeras de videomonitoramento poderá contribuir significativamente para a prevenção de furtos, roubos, atos de vandalismo, depredações e outras ocorrências que comprometam a segurança e a conservação do patrimônio público, bem como o respeito e a dignidade do espaço destinado à memória daqueles que ali repousam”.No começo de novembro, o vereador Marcão Braz (PP) também fez uma indicação à Prefeitura de Votuporanga pedindo melhorias na segurança do local. Na ocasião, ele citou que o furto de placas de bronze, utilizadas para identificar os túmulos, “agrava ainda mais essa situação. Encontrar um túmulo violado ou sem sua identificação pode provocar sofrimento e sensação de desrespeito, justamente em um local onde se espera tranquilidade, cuidado e proteção”.