O documento propõe que o Executivo envie um projeto de lei ao Legislativo para autorizar a bonificação

publicado em 27/11/2026

O documento propõe que o Executivo envie um projeto de lei ao Legislativo para autorizar a bonificação Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Câmara Municipal de Votuporanga apresentou uma indicação conjunta de todos os vereadores solicitando que a Prefeitura analise a possibilidade de oferecer um valor adicional no auxílio-alimentação aos servidores públicos municipais, com pagamento previsto para dezembro.O documento propõe que o Executivo envie um projeto de lei ao Legislativo para autorizar a bonificação, seguindo o modelo aplicado no ano anterior. Em dezembro de 2025, os funcionários municipais receberam um crédito extra de R$ 250 no benefício, autorizado pela Lei Municipal nº 7.343, de 10 de dezembro daquele ano.Os parlamentares justificam o pedido ressaltando a importância dos servidores para a manutenção dos serviços públicos e para o atendimento das demandas da população. Segundo a indicação, reconhecer o trabalho realizado por esses profissionais é uma maneira de valorizar a dedicação de quem atua em diferentes áreas da administração municipal.Outro aspecto mencionado é o aumento dos gastos domésticos durante as festas de fim de ano, período marcado pelas comemorações de Natal e Ano-Novo. A concessão de um valor adicional no auxílio-alimentação, conforme os vereadores, poderia ajudar a ampliar a capacidade financeira dos servidores, colaborando com as despesas de alimentação e demais custos familiares.O presidente da Câmara, Daniel David, junto aos demais integrantes do Legislativo, reforça que a solicitação busca reconhecer a atuação dos trabalhadores municipais, que colaboram diariamente para manter os serviços e promover o crescimento da cidade.“Os servidores municipais são parte fundamental da cidade e estão presentes diariamente no atendimento à população, em diferentes setores e serviços. A bonificação concedida no ano passado foi uma iniciativa importante de valorização e, por isso, estamos solicitando que o Executivo avalie a possibilidade de repetir essa medida neste dezembro. É uma forma de reconhecimento ao trabalho desses profissionais e também de contribuir com as famílias em um período em que as despesas aumentam. Essa é uma indicação conjunta de todos os vereadores, que entendem a importância de valorizar quem trabalha pelo município”, destacam os representantes do Legislativo.O pedido foi direcionado ao prefeito Jorge Seba, para que verifique se existem condições administrativas e financeiras para implementar o benefício. Havendo viabilidade, a proposta é que o projeto de lei seja enviado à Câmara, onde passará pela análise dos parlamentares.