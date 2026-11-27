O repasse total previsto para as unidades de Fernandópolis, Jales, Santa Fé do Sul, Votuporanga e São José do Rio Preto é de R$ 1.630.184,82
O financiamento está alinhado à Rede Alyne, política do SUS voltada ao aprimoramento e à expansão dos cuidados maternos e infantis Foto: Santa Casa
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
Cinco Santas Casas do Noroeste Paulista receberão verbas do Governo Federal para reforçar os serviços de assistência obstétrica prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O repasse total previsto para as unidades de Fernandópolis, Jales, Santa Fé do Sul, Votuporanga e São José do Rio Preto é de R$ 1.630.184,82.
A verba está inserida em uma iniciativa do Ministério da Saúde que prevê a destinação de aproximadamente R$ 200 milhões a 893 maternidades filantrópicas de todo o Brasil, com o objetivo de contribuir para a manutenção e melhoria dos serviços oferecidos.
A liberação dos recursos foi oficializada pela Portaria GM/MS nº 12.515, de 19 de novembro de 2026, publicada no Diário Oficial da União. O montante está vinculado ao programa Agora Tem Especialistas e será utilizado no financiamento dos atendimentos obstétricos, visando aprimorar a assistência a mulheres durante a gestação, após o parto e aos bebês recém-nascidos.
Entre as unidades beneficiadas na região, a Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto receberá o maior repasse – R$ 601.867,06 –, enquanto o hospital de Votuporanga contará com R$ 547.422,10 para aplicação nos serviços.
Conforme informações do Ministério da Saúde, os pagamentos estão previstos para ocorrer ainda neste ano, de forma integral, por meio do Fundo Nacional de Saúde, que fará o envio aos fundos de saúde estaduais e municipais. Caberá a esses órgãos a transferência dos recursos para as entidades beneficiadas.
O financiamento está alinhado à Rede Alyne, política do SUS voltada ao aprimoramento e à expansão dos cuidados maternos e infantis. A verba destinada às maternidades integra um aporte mais abrangente, de R$ 1 bilhão, direcionado ao fortalecimento de Santas Casas e hospitais filantrópicos em todo o território nacional.
Além do montante voltado à obstetrícia, outros R$ 800 milhões serão destinados a áreas diversas da saúde, contemplando procedimentos cirúrgicos, internações, consultas, exames e terapias especializadas. De acordo com o Ministério da Saúde, o objetivo é ampliar os serviços e a capacidade assistencial das instituições filantrópicas, que são importantes prestadoras de atendimento à população por meio do SUS.