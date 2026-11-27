O repasse total previsto para as unidades de Fernandópolis, Jales, Santa Fé do Sul, Votuporanga e São José do Rio Preto é de R$ 1.630.184,82

publicado em 27/11/2026

O financiamento está alinhado à Rede Alyne, política do SUS voltada ao aprimoramento e à expansão dos cuidados maternos e infantis Foto: Santa Casa

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brCinco Santas Casas do Noroeste Paulista receberão verbas do Governo Federal para reforçar os serviços de assistência obstétrica prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O repasse total previsto para as unidades de Fernandópolis, Jales, Santa Fé do Sul, Votuporanga e São José do Rio Preto é de R$ 1.630.184,82.A verba está inserida em uma iniciativa do Ministério da Saúde que prevê a destinação de aproximadamente R$ 200 milhões a 893 maternidades filantrópicas de todo o Brasil, com o objetivo de contribuir para a manutenção e melhoria dos serviços oferecidos.A liberação dos recursos foi oficializada pela Portaria GM/MS nº 12.515, de 19 de novembro de 2026, publicada no Diário Oficial da União. O montante está vinculado ao programa Agora Tem Especialistas e será utilizado no financiamento dos atendimentos obstétricos, visando aprimorar a assistência a mulheres durante a gestação, após o parto e aos bebês recém-nascidos.Entre as unidades beneficiadas na região, a Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto receberá o maior repasse – R$ 601.867,06 –, enquanto o hospital de Votuporanga contará com R$ 547.422,10 para aplicação nos serviços.Conforme informações do Ministério da Saúde, os pagamentos estão previstos para ocorrer ainda neste ano, de forma integral, por meio do Fundo Nacional de Saúde, que fará o envio aos fundos de saúde estaduais e municipais. Caberá a esses órgãos a transferência dos recursos para as entidades beneficiadas.O financiamento está alinhado à Rede Alyne, política do SUS voltada ao aprimoramento e à expansão dos cuidados maternos e infantis. A verba destinada às maternidades integra um aporte mais abrangente, de R$ 1 bilhão, direcionado ao fortalecimento de Santas Casas e hospitais filantrópicos em todo o território nacional.Além do montante voltado à obstetrícia, outros R$ 800 milhões serão destinados a áreas diversas da saúde, contemplando procedimentos cirúrgicos, internações, consultas, exames e terapias especializadas. De acordo com o Ministério da Saúde, o objetivo é ampliar os serviços e a capacidade assistencial das instituições filantrópicas, que são importantes prestadoras de atendimento à população por meio do SUS.