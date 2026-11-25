Atividade é aberta a população e alusiva à Consciência Negra Foto: A Cidade
Nesta quarta-feira (25), das 13h às 15h, o IFSP Votuporanga estará de portas abertas para a população que queira participar do minicurso intitulado “A Construção Histórica do Racismo no Brasil”. A atividade será conduzida pelo professor Rubens Arantes Correa no auditório da unidade e vai tratar do racismo científico, institucional e estrutural, além do papel da população negra na sociedade brasileira. O docente é pós-doutor em História e autor de artigos e livros.
Os objetivos do minicurso são compreender a transição da escravidão colonial para o racismo estrutural na República, analisar criticamente o mito da "democracia racial" e seus impactos na sociedade atual, identificar o racismo científico do século XIX como fonte das políticas de exclusão e reconhecer o papel da resistência negra e dos movimentos sociais na conquista de direitos.
O minicurso é gratuito e haverá a emissão de certificado para os participantes. O IFSP Votuporanga está localizado na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, número 3014, no Bairro Pozzobon. Em caso de dúvidas, o telefone para contato é 17 3426 6998.