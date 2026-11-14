Unidade móvel oferece orientações sobre direitos do consumidor, registro de reclamações e intermediação de conflitos
Unidade móvel oferece orientações sobre direitos do consumidor, registro de reclamações e intermediação de conflitos Foto: Prefeitura de Votuporanga
Moradores de Votuporanga terão acesso a atendimento gratuito e descentralizado do Procon Itinerante entre os dias 23 e 27 de novembro. A iniciativa da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-SP), em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, levará uma unidade móvel a cinco pontos da cidade, facilitando o acesso da população aos serviços de proteção e orientação ao consumidor.
A unidade funciona como uma extensão do atendimento presencial do Procon e conta com estrutura para orientar os cidadãos sobre direitos nas relações de consumo, esclarecer dúvidas relacionadas a compras, contratos, cobranças indevidas e serviços essenciais, além de registrar reclamações e intermediar conflitos com fornecedores. A proposta é aproximar os serviços da população, especialmente de quem enfrenta dificuldades para se deslocar até a unidade fixa, localizada ao lado da Praça São Bento.
Para receber atendimento, basta comparecer a um dos locais programados com documento de identificação com foto (RG ou CNH), CPF, comprovante de residência e documentos relacionados à demanda, como notas fiscais, contratos, faturas ou protocolos de atendimento.
Confira o roteiro do Procon Itinerante
23/11 (segunda-feira): em frente à Prefeitura (Paço Municipal), na Rua Pará, nº 3.227.
24/11 (terça-feira): Praça da Avenida Prefeito Mário Pozzobon, em frente ao nº 705, esquina com a Avenida Emílio Arroyo Hernandes, próximo à Caixa Econômica Federal.
25/11 (quarta-feira): 66ª Subseção da OAB, em frente ao Fórum, na Rua Espírito Santo, nº 2.468, Vila Nova.
26/11 (quinta-feira): em frente ao Ginásio de Esportes Jane Maria de Lacerda Soares, na Rua Thomaz Paes da Cunha Filho, nº 3.556, Vila Muniz.
27/11 (sexta-feira): Parque da Cultura, junto ao Centro de Lazer do Trabalhador, na Avenida Ângelo Bimbato, Jardim Alvorada.
A ação amplia as possibilidades de acesso aos serviços de defesa do consumidor no município, levando orientação e atendimento diretamente a diferentes regiões da cidade.