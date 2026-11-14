Unidade móvel oferece orientações sobre direitos do consumidor, registro de reclamações e intermediação de conflitos

publicado em 16/11/2026

Unidade móvel oferece orientações sobre direitos do consumidor, registro de reclamações e intermediação de conflitos Foto: Prefeitura de Votuporanga

Moradores de Votuporanga terão acesso a atendimento gratuito e descentralizado do Procon Itinerante entre os dias 23 e 27 de novembro. A iniciativa da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-SP), em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, levará uma unidade móvel a cinco pontos da cidade, facilitando o acesso da população aos serviços de proteção e orientação ao consumidor.A unidade funciona como uma extensão do atendimento presencial do Procon e conta com estrutura para orientar os cidadãos sobre direitos nas relações de consumo, esclarecer dúvidas relacionadas a compras, contratos, cobranças indevidas e serviços essenciais, além de registrar reclamações e intermediar conflitos com fornecedores. A proposta é aproximar os serviços da população, especialmente de quem enfrenta dificuldades para se deslocar até a unidade fixa, localizada ao lado da Praça São Bento.Para receber atendimento, basta comparecer a um dos locais programados com documento de identificação com foto (RG ou CNH), CPF, comprovante de residência e documentos relacionados à demanda, como notas fiscais, contratos, faturas ou protocolos de atendimento.Confira o roteiro do Procon Itinerante23/11 (segunda-feira): em frente à Prefeitura (Paço Municipal), na Rua Pará, nº 3.227.24/11 (terça-feira): Praça da Avenida Prefeito Mário Pozzobon, em frente ao nº 705, esquina com a Avenida Emílio Arroyo Hernandes, próximo à Caixa Econômica Federal.25/11 (quarta-feira): 66ª Subseção da OAB, em frente ao Fórum, na Rua Espírito Santo, nº 2.468, Vila Nova.26/11 (quinta-feira): em frente ao Ginásio de Esportes Jane Maria de Lacerda Soares, na Rua Thomaz Paes da Cunha Filho, nº 3.556, Vila Muniz.27/11 (sexta-feira): Parque da Cultura, junto ao Centro de Lazer do Trabalhador, na Avenida Ângelo Bimbato, Jardim Alvorada.A ação amplia as possibilidades de acesso aos serviços de defesa do consumidor no município, levando orientação e atendimento diretamente a diferentes regiões da cidade.