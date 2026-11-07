Leite arrecadado por praticantes de Airsoft e roupas, brinquedos e calçados destinados ao Bazar do Bem mostram diferentes formas de mobilizar a comunidade em favor da Instituição

publicado em 09/11/2026

Leite arrecadado por praticantes de Airsoft e roupas, brinquedos e calçados destinados ao Bazar do Bem mostram diferentes formas de mobilizar a comunidade em favor da Instituição Foto: Santa Casa

A última sexta-feira (6) foi marcada por dois gestos de solidariedade na Santa Casa de Votuporanga. Em iniciativas diferentes, pessoas que mobilizaram esporte, voluntariado e comunidade transformaram arrecadações em apoio à Instituição. Ao todo, foram entregues 87 litros de leite, além de roupas, brinquedos e calçados destinados ao Bazar do Bem.A primeira doação nasceu em um ambiente que, à primeira vista, pode parecer distante de uma ação beneficente: uma arena de Airsoft. Douglas SJ Barbosa, que atua na Segurança Pública e integra a Arena 17 Airsoft, contou que a equipe já promove eventos com finalidade social e decidiu unir a inauguração de um novo espaço de treinamentos e jogos à arrecadação de leite.A participação no encontro foi vinculada à doação, reunindo equipes de diferentes cidades da região, entre elas Fernandópolis, Valentim Gentil, São José do Rio Preto, Mirassol e Tanabi. O resultado foi a arrecadação de 87 litros, entregues à Santa Casa.Para Douglas, o esporte também pode ser uma ferramenta de aproximação e contribuição com a sociedade. “O esporte ajuda no desenvolvimento e também pode ajudar as pessoas. A gente já realiza eventos beneficentes há alguns anos e quis aproveitar esse momento para fazer mais uma ação”, conta.No mesmo dia, outro movimento solidário chegou à Instituição. A presidente regional do Conselho Federal de Capelania, Shirlei Trento, e a capelã Zilda Sawada entregaram roupas, brinquedos e calçados arrecadados para o Bazar do Bem. Os itens contribuirão com a iniciativa, cuja renda é destinada à Santa Casa.A mobilização começou depois que Shirlei soube da necessidade de arrecadar doações. A partir daí, divulgou a campanha pelas redes sociais e também contou com o apoio de integrantes de sua igreja, que se tornou um ponto de coleta. Em menos de um mês, as doações começaram a chegar de diferentes pessoas da comunidade.Ao falar sobre a entrega à Santa Casa, a motivação aparece de forma simples. “Fico muito feliz porque a Santa Casa ajuda tantas pessoas e também precisa de ajuda. É gratificante poder colaborar com a Instituição”, afirma. A intenção é que a corrente continue. Shirlei já estabeleceu um novo objetivo para dezembro, de arrecadar o dobro da quantidade de itens reunidos nesta primeira ação.Em um mesmo dia, duas iniciativas com origens bastante diferentes chegaram ao mesmo destino. De um lado, jogadores de Airsoft transformaram a participação em um evento em litros de leite. Do outro, uma mobilização voluntária reuniu roupas, brinquedos e calçados. Gestos que mostram como a solidariedade pode surgir de diferentes lugares e ganhar força quando encontra pessoas dispostas a compartilhar.Para a Santa Casa de Votuporanga, cada entrega representa mais do que os itens recebidos. Representa a proximidade de uma comunidade que encontra maneiras próprias de participar e contribuir com a Instituição e com as pessoas atendidas por ela.