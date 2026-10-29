Suspeito teria fugido após as agressões, mas retornou à residência para buscar a mulher e o filho de três meses

publicado em 09/11/2026

Vítima relatou à polícia que seria levada a um hotel, onde o homem pretendia matá-la Foto: A Cidade

Um homem foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (6), em Valentim Gentil, suspeito de agredir a esposa e as enteadas e ameaçar de morte a companheira. Segundo a Polícia Militar, o indivíduo teria desferido socos contra as vítimas e fugido da residência antes da chegada das equipes. Posteriormente, retornou ao imóvel e saiu levando a mulher e o filho do casal, um bebê de apenas três meses.A ocorrência foi registrada por volta das 19h30, na rua 13 de Maio, região central da cidade, quando a Polícia Militar foi acionada após uma denúncia de violência doméstica. Ao chegarem ao endereço, os policiais fizeram contato com as vítimas, que relataram as agressões. Conforme as informações levantadas, o suspeito teria atacado a esposa e as enteadas com socos e, em seguida, pulado o muro da residência para fugir.Com as características do homem, os policiais iniciaram buscas pelas imediações. Durante o patrulhamento, receberam a informação de que ele havia retornado à residência e deixado o local acompanhado da mulher e do filho.O suspeito foi localizado e abordado nas proximidades de um ponto de ônibus na Avenida Artur de Oliveira. Durante a revista pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado.Em conversa com os policiais, a mulher afirmou que o companheiro estava levando-a e a criança para o Valentim Palace Hotel. Segundo o relato da vítima, o homem teria a intenção de matá-la no estabelecimento.Diante da gravidade das denúncias, os policiais deram voz de prisão em flagrante ao suspeito. Conforme o boletim de ocorrência, ele ainda tentou resistir à abordagem, mas acabou contido e algemado pela equipe.O homem, junto das demais pessoas envolvidas, foi encaminhado ao Plantão Policial de Votuporanga, onde a autoridade policial tomou conhecimento dos fatos e ratificou a prisão em flagrante.O suspeito permaneceu preso, à disposição da Justiça.