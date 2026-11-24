Capacitação oferece 10 vagas e é voltada a pessoas a partir de 18 anos interessadas em ingressar em uma área com crescente demanda no mercado de trabalho

publicado em 24/11/2026

Capacitação oferece 10 vagas e é voltada a pessoas a partir de 18 anos interessadas em ingressar em uma área com crescente demanda no mercado de trabalho Foto: Prefeitura de Votuporanga

Quem busca qualificação profissional e novas oportunidades no mercado de trabalho pode se inscrever no curso gratuito de Operador de Drones, oferecido pelo Centro de Treinamento de Mão de Obra (CTMO) "Altino Regiani", da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Sest Senat. São 10 vagas disponíveis para pessoas com idade a partir de 18 anos e Ensino Fundamental incompleto.As aulas serão realizadas nos dias 5, 6, 12 e 13 de dezembro, na unidade do Sest Senat, em Votuporanga, aos sábados, das 9h às 12h e das 13h30 às 18h30, e aos domingos, das 8h às 11h20 e das 12h30 às 17h30. A capacitação é uma oportunidade para desenvolver novas habilidades e se preparar para atuar em um segmento que vem ampliando sua presença em diferentes áreas profissionais, como agricultura, construção civil, serviços e produção audiovisual."Estamos falando de uma tecnologia cada vez mais presente no mercado e que vem abrindo novas possibilidades de trabalho em diferentes setores. Oferecer essa capacitação é preparar as pessoas para acompanhar essas transformações, desenvolver novas habilidades e aproveitar oportunidades em uma área que está em constante crescimento. Quem tem interesse em ingressar nessa área deve aproveitar a oportunidade, fazer sua inscrição e garantir uma das 10 vagas disponíveis", destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico, Chino Bolotário.As inscrições devem ser feitas presencialmente no Sest Senat, localizado na Rua Copacabana, nº 4.722, no bairro Santa Felícia, mediante apresentação de RG e CPF. O atendimento para inscrições é de segunda a quinta-feira, das 7h às 19h; às sextas-feiras, das 7h às 18h; e aos sábados, das 7h às 12h. As vagas são limitadas.Mais informações podem ser obtidas diretamente no Sest Senat, pelo telefone (17) 3585-0980, ou no CTMO, pelo (17) 3406-1488, ramal 208.