Pedro Mota, de 22 anos, é o novo reforço do CAV

publicado em 24/11/2026

Pedro Mota tem 22 anos (Foto: CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO Clube Atlético Votuporanguense anunciou mais um jogador para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 2027, que começa em janeiro. Trata-se do lateral-esquerdo Pedro Mota, de 22 anos.“O lateral-esquerdo Pedro Mota, de 22 anos, é o novo reforço do CAV para os desafios do Paulistão A2 2027. Com formação nas categorias de base do Santos FC, Pedro conquistou, em 2026, o acesso à Série A2 do Campeonato Paulista com a Portuguesa Santista. Na temporada, o atleta disputou 17 partidas, marcou um gol e acumulou 955 minutos em campo, defendendo também o Villa Nova-MG. Agora, Pedro chega à Pantera para agregar qualidade, força e determinação ao elenco alvinegro. Seja muito bem-vindo, Pedro! Que seja uma temporada de grandes conquistas com a camisa da Pantera”, anunciou o CAV em suas redes sociais.O Paulistão Série A2 de 2027 começará em 17 de janeiro e terá a decisão prevista para 12 de maio. Na primeira fase, as equipes se enfrentarão em turno único, totalizando 15 rodadas. Ao término dessa etapa, os oito primeiros colocados avançarão para as quartas de final, enquanto os dois últimos serão rebaixados para a Série A3 de 2028.Além da disputa pelo título, a Série A2 terá duas vagas de acesso à elite estadual. O campeão e o vice-campeão garantirão participação no Campeonato Paulista da Série A1 de 2028.