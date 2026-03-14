Água Santa e CAV jogaram nesta quarta-feira (18)
Da redação
Na segunda partida do quadrangular do Campeonato Paulista da Série A2 2026, o Clube Atlético Votuporanguense visitou o Água Santa no Estádio Municipal José Batista Pereira Fernandes, em Diadema, na noite desta quarta-feira (18). Fraco tecnicamente, o duelo terminou em 0 a 0.
O CAV do técnico Marcus Viola começou o jogo com Gabriel Félix; Vinícius Baracioli, Amorim, Pedro Vitor e Kauan; Feitosa, Alisson, Daniel e Fernandinho; Marcus Nunes e Luiz Thiago.
O primeiro lance de perigo foi do Netuno. Após levantamento da direita, Cristiano cabeceou e Gabriel Félix defendeu. Aos 42, Marcos Nunes recebeu pela direita, puxou para a canhota e chutou por cima do gol, com desvio. O primeiro tempo fraco tecnicamente terminou em 0 a 0.
Já na segunda etapa, aos 13, Rodolfo cruzou da esquerda, Feitosa cabeceou e a bola passou perto. Aos 32, Caio Mancha chutou de fora da área e Wanderlei espalmou para escanteio. O jogo terminou em 0 a 0.
Nesta fase os classificados foram divididos em dois grupos formados por 1º, 3º, 6º e 8º colocados de um lado, e 2º, 4º, 5º e 7º do outro, disputando partidas em turno e returno. Os líderes de cada chave enfrentarão os segundos colocados na semifinal, e os vencedores, além da vaga na decisão, garantem o acesso à elite estadual de 2027.
O Clube Atlético Votuporanguense voltará a jogar na quarta-feira (25), às 20h15, contra o XV de Piracicaba, na casa do adversário.