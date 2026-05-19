Equipe foi vice-campeã geral no feminino e masculino durante competição realizada no Centro Paralímpico Brasileiro

publicado em 27/05/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

A equipe de atletismo paralímpico de Votuporanga conquistou 15 medalhas na fase regional do Paresp, os Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo 2026, realizada entre os dias 23 e 25 de maio, no Centro Paralímpico Brasileiro. Com o resultado, os atletas garantiram classificação para a fase final estadual da competição, prevista para agosto, no mesmo local.A competição reuniu cerca de 300 atletas das regiões de Catanduva, Santa Fé do Sul, Araçatuba e Ilha Solteira. Representando Votuporanga, a delegação contou com cinco atletas, que recebem apoio da Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria de Esportes e Lazer.Ao todo, a equipe conquistou 11 medalhas de ouro e quatro de prata, além do vice-campeonato geral nas categorias feminina e masculina. Os campeões e vice-campeões de cada prova e classe funcional avançaram para a etapa final estadual.A delegação foi comandada pelo técnico professor Cacau Maranho e pelo preparador físico professor Roberto Fernandes. Também integraram a equipe os staffs Renie do Espírito Santo, José Cássio, Lucas Pitelli e Vera Lucia.Entre os destaques femininos, Rafaela Gonzalez, da classe F56, conquistou três medalhas de ouro nas provas de arremesso de peso, lançamento do dardo e lançamento do disco. Vera Lucia, da classe F57, garantiu ouro no lançamento do dardo e lançamento do disco, além da prata no arremesso de peso.No masculino, Deniclaudio Farias, da classe F54, conquistou ouro nas três provas disputadas: arremesso de peso, lançamento do dardo e lançamento do disco. Felipe Carvalho, da classe F56, repetiu o desempenho e também garantiu três medalhas de ouro. Já Eduardo Marangoni, da classe F56, conquistou três medalhas de prata nas mesmas provas.O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, destaca o desempenho da equipe durante a competição. “Votuporanga tem desenvolvido um trabalho sério no esporte paralímpico e esses resultados refletem a dedicação dos atletas e profissionais envolvidos. Ficamos muito felizes em ver nossos representantes conquistando medalhas e levando o nome da cidade com tanto empenho”, finaliza.A participação da delegação contou ainda com apoio e parceria de Unifev, além dos colaboradores Kipão e HSA.