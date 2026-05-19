As equipes enfrentaram o Mirassol na Arena Plínio Marin, em Votuporanga

publicado em 26/05/2026

Times da base do Clube Atlético Votuporanguense entraram em campo para enfrentar o Mirassol Foto: CAV

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brOs times sub-15 e sub-17 do Clube Atlético Votuporanguense entraram em campo na manhã do último sábado pelo Campeonato Paulista de base. As equipes enfrentaram o Mirassol na Arena Plínio Marin, em Votuporanga. Os visitantes levaram a melhor nas duas categorias.O primeiro compromisso do dia, no sub-15, às 9h, o Leão venceu a Pantera por 3 a 0. Na sequência, o sub-17 perdeu por 5 a 0.“Nem sempre o resultado é o que queremos, mas a caminhada continua. Apesar dos placares, as duas equipes fizeram um primeiro tempo equilibrado, criaram oportunidades e buscaram o jogo a todo momento. O Mirassol conseguiu aproveitar suas chances, foi para o intervalo em vantagem nas duas partidas e confirmou os resultados na etapa final. Agora é hora de levantar a cabeça, corrigir os erros, trabalhar forte durante a semana e seguir em busca da evolução dentro da competição”, escreveu o CAV em suas redes sociais.Com o elenco profissional do CAV sem calendário até janeiro de 2027, o clube concentra suas atividades nas categorias de base durante a temporada. Neste ano, a Pantera disputa as competições estaduais nas categorias sub-15 e sub-17. As equipes são comandadas pelos técnicos Rafael Augusto Borges, no sub-15, e Roberto Carlos Souza, no sub-17.Na primeira fase, os times se enfrentam em turno e returno dentro das chaves. Avançam à fase seguinte os três melhores colocados de cada grupo, além dos nove melhores quartos.Já na segunda fase, as 48 equipes classificadas serão redistribuídas em 12 grupos com quatro times cada, definidos por critérios técnicos.Novamente em formato de grupo, avançam os dois melhores de cada chave, além dos oito melhores terceiros colocados.A partir da terceira fase, os 32 classificados disputam confrontos eliminatórios até a final. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis. Os cruzamentos seguirão o ranking geral, considerando o desempenho acumulado nas fases anteriores.A Pantera volta a volta a jogar no dia 6 de junho, contra o Rio Preto, no Estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto.