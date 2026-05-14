As irmãs skatistas, Ana Flor e Melissa Audi, de Votuporanga, estão se destacando no cenário esportivo estadual. Elas contam com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, Unifev (Centro Universitário de Votuporanga) e a Wood Light Shapes Skate.
Demonstrando técnica, dedicação e talento na primeira etapa do Circuito Skate Eterno, Ana Flor garantiu lugar no pódio ao conquistar o 2º lugar na categoria feminino infantil. Já Melissa também teve excelente desempenho, alcançando a 5ª colocação na categoria feminino open. O evento aconteceu no último domingo, dia 17, na cidade de Jardinópolis-SP, região de Ribeirão Preto.