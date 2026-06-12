Neste ano, a base do Clube Atlético Votuporanguense disputa as competições estaduais nas categorias sub-15 e sub-17

publicado em 20/06/2026

Os times de base do Clube Atlético Votuporanguense entram em campo na manhã de hoje na Arena Foto: Rainer Moura

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA base do Clube Atlético Votuporanguense entra em campo na manhã deste sábado (20) pelo Campeonato Paulista. Os times sub-15 e sub-17 enfrentam o José Bonifácio, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga.O primeiro compromisso do dia será da categoria sub-15, às 9h. Na sequência, o sub-17 entra em campo às 11h. A entrada para o público será gratuita. A Pantera no momento tem concentrado suas atividades nas categorias de base. Neste ano, a Alvinegra disputa as competições estaduais nas categorias sub-15 e sub-17. As equipes são comandadas pelos técnicos Rafael Augusto Borges, no sub-15, e Roberto Carlos Souza, no sub-17. O sub-15 ocupa a terceira colocação do Grupo 1 com 10 pontos. O time sub-17 tem 15 pontos e está em segundo do Grupo 1 com a mesma pontuação do Mirassol.Segundo a Federação Paulista de Futebol 92 equipes participam dos torneios, divididas em 13 grupos regionalizados – sendo 12 com sete clubes e um com oito. Na primeira fase, os times se enfrentam em turno e returno dentro das chaves. Avançam à fase seguinte os três melhores colocados de cada grupo, além dos nove melhores quartos.Já na segunda fase, as 48 equipes classificadas serão redistribuídas em 12 grupos com quatro times cada, definidos por critérios técnicos. Novamente em formato de grupo, avançam os dois melhores de cada chave, além dos oito melhores terceiros colocados.A partir da terceira fase, os 32 classificados disputam confrontos eliminatórios até a final. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis. Os cruzamentos seguirão o ranking geral, considerando o desempenho acumulado nas fases anteriores.O Clube Atlético Votuporanguense realizou nesta sexta-feira (19) um encontro, segundo o CAV, fundamental para o fortalecimento dos pilares que sustentam o futuro do futebol. A diretoria e a comissão técnica reuniram-se com os pais e responsáveis pelos atletas das categorias sub-15 e sub-17, que atualmente representam a Pantera Alvinegra no Campeonato Paulista de Base.“Muito além das táticas de campo, o evento teve como foco principal apresentar o Plano de Ação Social do clube, voltado diretamente para o núcleo familiar dos jovens, e um programa de desenvolvimento pessoal direcionado aos nossos atletas”, explicou a direção.Sob o tema central "Conscientização do Papel dos Responsáveis", a reunião destacou como a postura, o apoio e as expectativas da família impactam diretamente a saúde mental e o rendimento esportivo dos adolescentes. “O CAV entende que a formação de um atleta de alto nível passa, obrigatoriamente, pela formação de um cidadão de excelência. Com o alinhamento realizado no encontro, o clube confia que os jovens entrarão em campo ainda mais fortalecidos, sabendo que possuem uma rede de apoio sólida e consciente fora das quatro linhas”, apontou a diretoria.