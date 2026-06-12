Haverá a corrida de 5 quilômetros, a caminhada de 3 quilômetros e Corrida Kids.

publicado em 20/06/2026

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Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga será o próximo destino do Circuito de Inclusão Unimed 2026, que realiza sua segunda etapa amanhã, após a abertura da temporada em Fernandópolis. Haverá a corrida de 5 quilômetros, a caminhada de 3 quilômetros e Corrida Kids.Organizado pelo Instituto Unimed Rio Preto, o evento combina esporte, promoção da saúde e inclusão social em uma programação destinada a pessoas de diferentes faixas etárias. A proposta é reunir corredores, familiares, adeptos da prática esportiva e moradores que buscam uma manhã marcada pela convivência, integração e incentivo à qualidade de vida.Durante a programação, os participantes também terão acesso a atividades relacionadas à saúde e orientações focadas no bem-estar. A iniciativa segue contando com a categoria ACD (Atletas com Deficiência) e com o suporte do Programa Pernas Solidárias, formado por voluntários que acompanham atletas ao longo dos percursos, favorecendo a acessibilidade e ampliando as oportunidades de participação.“Votuporanga sempre recebe muito bem o Circuito de Inclusão e esperamos mais uma grande participação da comunidade nesta edição. O objetivo é incentivar hábitos saudáveis e proporcionar um ambiente acolhedor para pessoas de todas as idades”, afirma o presidente do Instituto Unimed, Atilio Maximino Fernandes.Na sequência da etapa votuporanguense, o circuito terá continuidade em Olímpia, em 30 de agosto. O encerramento da edição 2026 está programado para 13 de setembro, em São José do Rio Preto. Com vagas limitadas, as inscrições para a etapa de Votuporanga já terminaram.